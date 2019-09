[S] VIDEO - Klimastreik 2019 in Stuttgart: Antikapitalistische Beteiligung

Das "Antikapitalistische Klimatreffen Stuttgart" (AKT) beteiligte sich am 20. September am Klimastreik in Stuttgart und im Anschluss an den Blockaden. Mit einem antikapitalistischen Bereich auf einem der drei Demozüge machten wir deutlich, dass grüner Kapitalismus nicht möglich ist und es einen revolutionären Bruch mit diesem System braucht, um die Klimkatastrophe zumindest nicht noch schlimmer zu machen.

An den großen Demos beteiligten sich in Stuttgart schätzungsweise 30.000 Menschen: SchülerInnen, Studierende, ArbeiterInnen – so viel wie noch nie zu diesem Thema.

Im Anschluss blockierte das Bündnis Kesselbambule verschiedene Verkehrsknotenpunkte in der City. Das AKT ergänzte als Teil des Bündnisses diese Blockaden um eine der "Deutschen Bank", die als Investor und Geldgeber als Profiteur von schmutzigem Strom, Kriegen, Individualverkehr, Atomgeschäften und so ziemlich allen anderen wiederlichen Geschäften dasteht.

Mehr Infos:

http://www.facebook.de/red.act

http://www.instagram.com/red.act0711

Infos zu der Aktionswoche:

www.kesselbambule.de