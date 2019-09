MUC: erfolgreiche Critical Mass Demo

Gut gelaunt machten sich ca. 20 Aktivistinnen und Aktivisten auf, um sich mit einer kleinen Fahraddemo am globalen Klimastreik zu beteiligen. Schilder zeigten Parolen, wie "system change - not climate change" oder "FCK SUV". Ein gespanntes Rücktranspi hielt die Autos auf Abstand. Die gut einstündige Demo wurde nicht angemeldet und eignete sich von Beginn an alle Fahrspuren an. Am Tag der Wiesn-Eröffnung in München erzeugte dies für "zähflüssigen Verkehr" und in der stark befahrenen Leopodstrasse staute sich der Verkehr dann schon ordentlich :)

So eine Critical Mass (zur Wiesn-Zeit oder zu jedem anderen Zeitpunkt) macht Spaß, hält fit, ist klimafreundlich und entschleunigt das Tempo auf ein paar Strassen dieser Stadt ein wenig - ist sozusagen etwas für jederzeit!

Die Aktionswoche geht noch weiter: 20-27.9.2019. Beteiligt Euch - auch über die Aktionswoche hinaus!

Beteiligt Euch an den Klimacamps:

• antikapitalistsches Klimakamp in München: https://twitter.com/klimaguerilla/

• Klimacamp Chiemsee (24-29.9.19): http://klimacamp-chiemsee.de/en/