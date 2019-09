Mobi-Video zum Klimastreik 2019 in Stuttgart - #AlleFürsKlima

In den letzten Tagen wurden zur Mobilisierung auf den Klimastreik in Stuttgart fleißig Plakate geklebt und Flyer verteilt.

Um 11:30 Uhr geht es am Erwin-Schöttle Platz mit einem antikapitalistischen Bereich auf der Fridays For Future Demonstration los, weiter geht es dann in der Innenstadt mit verschiedenen Aktionen. Orientiert euch einfach an den roten Fahnen.

Aktionsübersicht

Freitag 20. September:

Beteiligung an der Demo zum globalen Klimastreik, 11:30 Uhr, Erwin-Schöttle-Platz

Samstag 21. September:

Beteiligung an den Protesten von Fridays For Future anlässlich des Grünen Landesparteitages in Sindelfingen –> genaueres zur Anreise folgt

ebenfalls Samstag 21. September:

Vortrag “Kapitalismus vs. Klima”, 17:00 Uhr, Klimacamp vor dem neuen Schloss

Dienstag 24. September:

Krimitour “Auf den Spuren der Klimakiller”, 18:30 Uhr, Schlossplatz (vor dem neuen Schloss)

#klimastreik

#allefürsklima

#week4climate

#fridaysforfuture

Weitere Infos:

http://www.facebook.de/red.act

http://www.instagram.com/red.act0711