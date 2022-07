Nach der Corona-Pandemie zurück zur kapitalistischen Normalität? Diskussionsveranstaltung mit Yaak Pabst (Initiative Zero Covid) und Jorinda Schulz (Bündnis gegen Klinikschliessungen)

Diskussionsveranstaltung mit Yaak Pabst (Initiative Zero Covid) und Jorinda Schulz (Bündnis gegen Klinikschliessungen) Seit einigen Wochen ist Corona sowohl in den Medien als auch in der gesellschaftlichen Linken in Deutschland nur noch ein Randthema.

Wir sollen uns an die »Kollateralschäden« gewöhnen, andie Toten und Long-Covid-Geschädigten. Wir sollen lernen, mit dem Viruszu leben. Dabei besteht die Gefahr immer neuer Mutationen und damit neuer gefährlicher Wellen. Anderseits gibt es wieder Meldungen über Corona-Fälle in Nordkorea und sogar Reportagen über grosse chinesische Städte im Lockdown. Harsche Lockdowns konnten - wie in China - nicht zum Ausrotten des Virus führen. Wir wollen die Debatte um die Pandemie, die gesellschaftlichen Folgenund Alternativen von unten fortsetzen. Daher haben wir denWissenschaftler Yaak Pabst insBaiz eingeladen, der die Kampagne Zero Covid unterstützt, die im Januar 2021 für eine grössere Diskussion in linken Medien gesorgt hat. Die Kampagne Zero covid plädiert aktuell für eine Niedrig-Inzidenz-Strategie und eine grundsätzliche Kehrtwende in der Pandemiebekämpfung, welche die sozialen und gesundheitlichen Interessen der Vielen zum Ausgangspunkt nimmt. Wir wollen mit ihm diskutieren, was von der Kampagne heute übrig geblieben ist und wie er auf die Kritiken eingeht, die esauch unter Linken gab und gibt. Oft wurde betont, dass in Zeiten der Pandemie, der Caresektor also derBereich von Gesundheit und Pflege als wichtig erkannt wurde. Gleichzeitig werden weiterhin in allen Bundesländern Krankenhäusergeschlossen. Mit Jorinde Schulz vom Bündnis gegen Klinikschliessungen wollen wir über Widerstand dagegen diskutieren. Die Veranstaltung wird organisiert von Anne Seeck, Gerhard Hanloser und Peter Nowak, den Herausgeber*innen des BuchesCorona und die linke Kritk(unfähigkeit).