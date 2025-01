[K] Free Zaid! Spontandemonstration in Köln

Wir haben am Mittwoch Abend eine Spontandemonstration durch die Kölner Innenstadt gemacht. Anlass war das Auftauchen und Stellen von 7 Antifaschist:Innen in Verbindung mit dem Budapest Verfahren. Einer der 7 Antifaschist:Innen war Zaid. Ihm droht nicht nur die Auslieferung nach Ungarn, sondern auch die Abschiebung nach Syrien. Zaid ist am Montag Abend in die JVA Ossendorf in Köln gebracht worden. Über die Gründe warum sich die 7 Genoss:Innen gestellt haben, wollen wir nicht mutmaßen. Für uns ist aber eines klar: Militanter Antifaschismus ist richtig,notwendig und immer legitim!

Liebe und Kraft in Untergrund und Haft!

Freiheit für Zaid! Freiheit für alle Beschuldigten im Budapest Verfahren! Freiheit für alle politischen Gefangenen!