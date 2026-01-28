Solidarität mit Rojava - Südwestmetall markiert

Welche Interessen Südwestmetall für seine Mitglieder gegen die Gewerkschaften, Tarifverträge und gesetzliche Regularien schützt, sind die Interessen des dt. Kapitals und dessen Kriegsindustrie.

Im Mitgliederrat und der Vorstandsebene von Südwestmetall finden sich unter anderem die Namen von Thomas Bodenmüller von der Diehl Defence GmbH & Co. KG, Sandra Heiland von der Carl Zeiss AG, Michael Schuler von der Diehl Aerospace GmbH sowie Dr. Thelse Godewerth von der Rolls-Royce Power Systems AG.

Alles Unternehmen, die am Krieg ihre Profite vermehren und auch mit der türkischen Kriegsindustrie und Armee gute Geschäfte machen.

Krieg dem Krieg!

Biji Berxwedana Rojava!