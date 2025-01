[S] Solidarität mit der Verteidigung des Tishrin Damms – Es lebe der revolutionäre Volkskrieg

Der Wille der Menschen kommt nicht von irgendwo: Er zeigt, dass das Projekt ihre Lebensumstände verbessert hat und das sie aktiver Teil des revolutionären Prozesses sind. Frauenbefreiung, Ökologie, Organisierung in Räten und ein friedliches Zusammenleben aller Völker sind Errungenschaften, die verteidigt werden müssen.

Die Mobilisierung aller gesellschaftlichen Kräfte zur Verteidigung der Revolution ist fundamentaler Bestandteil der Strategie des revolutionären Volkskriegs. Eine Befassung mit dieser Strategie ist in der aktuellen Phase des Kampfes in Kurdistan auch für uns Internationalist:innen in Deutschland von großer Bedeutung. Einerseits um die aktuelle Strategie der kurdischen Freiheitsbewegung zu verstehen und andererseits um sich mit dem Prozess zu befassen und daraus auch Schlüsse für die eigenen Kämpfe zu ziehen, ohne dabei alles zu übernehmen.

Darüber hinaus ist es unsere Aufgabe die Feinde der Revolution auch hier anzugreifen. Denn der deutsche Staat unterstützt aktiv die reaktionäre Türkei. Sei es durch Waffenlieferungen oder politische Unterstützung. Die Herrschenden eint, dass sie kein Interesse an der Selbstverwaltung und ihren gesellschaftlichen Errungenschaften haben.

Doch nicht nur die Herrschenden handeln geeint, sondern auch wir: Durch unsere Solidarität mit den Kämpfenden vor Ort, durch unseren gemeinsamer Kampf für eine befreite Gesellschaft. Sowohl in Rojava als auch in Deutschland führen wir einen gemeinsamen Kampf.

Lasst uns Solidarität mit der Revolution in Rojava organisieren!

Lasst uns auf die Straße gehen & unsere Solidarität zeigen.

Lasst uns den Kriegstreibern kein ruhiges Hinterland geben!

Lasst uns gemeinsam die Revolution verteidigen!

Eine gute Möglichkeit, die Revolution direkt zu unterstützen ist die Kampagne „Drones for Rojava“. Durch die Spenden die in dieser Kampagne gesammelt werden, können neue FPV Drohnen gekauft werden, die sehr effektiv im Kampf gegen die Besatzungstruppen eingesetzt werden. Leider können wir aufgrund der neuen Moderationskriterien auf Indymedia keinen Link zu den Kanälen der Kampagne veröffentlichen. Um mehr zu erfahren kann man die Kampagne in der Suchmaschine seines Vertrauens eingeben.

Interessante Texte zur Befassung mit der Strategie des revolutionären Volkskriegs:

https://widerstandsvernetzung.org/internationale-debatte-12/

https://riseup4rojava.org/revolutionary-peoples-war-a-brief-introductory-brochure/

#wearetishreen #Riseup4Rojava