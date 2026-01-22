Solidarität von Aachen nach Kobanê

Heute vor 11 Jahren haben YPJ-Kämpferinnen und YPG-Kräfte mit Unterstützung der Bevölkerung Kobanê vom sogenannten Islamischen Staat befreit und mit Entschlossenheit verteidigt.

Heute wird Rojava erneut angegriffen. Milizen der sogenannten syrischen Übergangsregierung bombardieren mit Unterstützung des türkischen Staates zivile Infrastruktur und die Bevölkerung. Das ist ein systematischer Vernichtungskrieg, der sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit abspielt.

In Kobanê sind seit Tagen Wasser- und Stromversorgung gekappt - die Stadt ist umzingelt von islamistischen Milizen.

Kobanê ist die Stadt, die für den Kampf gegen den IS steht, der jetzt wieder erstarkt. Der Angriff auf Kobanê soll den globalen Widerstand brechen. Unter anderem Namen wollen dschihadistische Milizen Kobanê auslöschen.

Doch die Widerstandskraft des kurdischen Volkes, der Jugend und allen voran der Frauen sind eine Inspiration für uns alle! Die Errungenschaften der Revolution können nur mit dem Geist des Kobanê-Widerstandes verteidigt werden.

Als Internationalist:innen und kurdische Jugendliche erinnern wir an die Befreiung Kobanês. Wir erinnern an Arîn Mîrkan, Gelhat, Ivana Hoffman, Sarya Özgür – und aller Gefallenen der Rojava-Revolution.

Heute heißt es lauter denn je:

Bijî berxwedana Kobanê - Bijî berxwedana Rojava.

video https://sendvid.com/ihyjtlnr