[S] VIDEO: Kriegstreiber stoppen: Demo gegen die NATO Sicherheitskonferenz 2020 - Anfahrt aus Stuttgart

Vom 14.-15. Februar 2020 findet im Müncher Luxushotel „Bayrischer Hof“ wieder die NATO „Sicherheitskonferenz“ (Siko) statt. Für den Samstag, den 15. Februar mobilisiert ein breites Bündnis zu einer Antikriegsdemonstration in München. Aus Stuttgart werden wir uns an den Gegenprotesten beteiligen und eine Bus-Anreise organisieren. Die SIKO in München ist das größte „Familientreffen“ von Kriegstreibern auf der Welt. Geladen sind 600 Gäste, darunter ranghohe Militärs, Wirtschaftslobbyisten und Staatschefs. Die Konferenz ist offiziell keine Regierungsveranstaltung, sondern „privat“ und „unabhängig“. Doch die Bundesregierung sponsert jährlich rund eine Million Euro und übernimmt die Kosten für 330 Bundeswehrsoldaten, die zur Sicherung abgestellt sind. Fakt ist, ohne die Geldspritzen aus Berlin wäre die Konferenz gar nicht durchführbar. Zu den weiteren Geldgebern der Konferenz zählen Banken und z.B. der Rüstungskonzern Kraus-Maffei-Wegmann, dessen Leopard-2-Panzer gerade von Erdogan bei Massakern in Rojava/Nordsyrien zum Einsatz kommen. Wir stehen weltweit vor großen Herausforderungen. Wir brauchen Frieden, Wohlstand und Klimagerechtigkeit. Die Konferenz löst keines dieser Probleme, sondern ist Teil des Problems. Die Kriegspolitik der NATO verwandelt ganze Regionen in Trümmerhaufen. Die Kriegsmaschinerie mit Kampfjets, Transportern und Kriegsschiffen braucht Unmengen Treibstoff und verschmutzt die Umwelt massiv. Die Kriegs- und Rüstungspolitik der NATO destabilisiert, produziert Terror, vergiftet die Natur und zwingt Millionen Menschen in die Flucht. Grund genug um im Februar nach München zu fahren und den Kriegstreibern unsere Meinung zu geigen. Sei dabei.

Infos zur Anreise aus Stuttgart:

http://otkm-stuttgart.bplaced.net/j25/

Verweis:

Antikapitalistischer Aufruf süddeutscher Gruppen

Mobi-Video einiger Gruppen zur Siko

Bericht von antimilitaristischen Aktionstag mehrerer Gruppen