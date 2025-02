Gegen die Politik der Rechten und Reichen! - Bannerdrop nach BTW 2025 in Mannheim

In Reaktion auf die Ergebnisse der Bundestagswahl, gab es in der Mannheimer Innenstadt am 25.02.2025 einen Bannerdrop mit dem Titel „Gegen die Politik der Rechten und Reichen. Die Aktion wurde mit Pyrotechnik in Form von rotem Rauch untermalt, auch einige Flugblätter fanden ihr Ziel, welche zuvor in die Luft geworfen wurden. Auf den Flugblättern war folgendes zu lesen:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Gegen die Politik der Rechten und Reichen!

Gestern hat die Bundestagswahl 2025 stattgefunden. Der voranschreitende Rechtsruck der letzten Jahre hat in diesem Wahlkampf seinen vorläufigen Höhepunkt gefunden. Die rechtsextreme AfD reitet auf der Erfolgswelle, Rassismus und rechte Hetzte sind weit in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Viele Menschen haben Angst davor, was die nächsten Jahre nach dieser Wahl passieren wird. Klar ist: Ein Großteil der Bevölkerung wird noch unter dem Erfolg der AfD leiden. Alle großen bürgerlichen Parteien übernehmen Positionen der Rechten und versuchen sich in Rufen nach härteren Abschiebungen und rassistischer Politik zu überbieten, in der Hoffnung dadurch von der Stimmung im Land zu profitieren. Die CDU mit Friedrich Merz machte sich vor der Wahl mit gemeinsamen Abstimmungen mit der AfD zum aktiven Steigbügelhalter der Faschist:innen – nur um ihre eigene Macht auszubauen. Die Parteien der Ampel-Regierung, die sich jetzt wieder als Retter:innen der Demokratie inszenieren wollen und sich an der Empörung der Bevölkerung aus dem selbst geschaufelten Loch ziehen möchten, haben selbst während Ihrer Regierungszeit eine unsoziale, kriegerische und rassistische Politik verfolgt.

Wir leben in beängstigen Zeiten – und alle Parteien wollen uns erzählen, dass Sie die Lösung für unsere Probleme hätten. Doch in Wirklichkeit haben Sie uns im Wahlkampf für unsere Stimmen belogen – und egal wer am Ende in der Regierung sitzt, in der Praxis geht es Ihnen nur um Politik für Bonzen und Konzerne.

Lasst euch nicht verarschen. Keine dieser Parteien vertritt unser Interesse als Arbeitende Bevölkerung. Wir dürfen uns nicht von Ihren Lügen spalten lassen. Bei unseren alltäglichen Problemen geht es nicht um Deutsche gegen Ausländer. Es geht um Arm gegen Reich. Unten gegen Oben. Wir gegen die. Egal ob AfD, CDU, FDP, Grüne oder SPD. Sie alle sind Parteien, die nur das Aufrechterhalten des Kapitalismus im Sinn haben und alles dafür tun um uns klein zu halten und sich selbst und Ihre reichen Freunde noch reicher zu machen. Aber nicht mit uns. Wir haben die Schnauze voll und wir wissen: Im Kampf gegen Nazis und für ein besseres Leben können wir uns auf den Staat nicht verlassen – wir können uns nur selbst retten! Deshalb leisten wir aktiv Widerstand mit allen Mitteln. Gemeinsam. Solidarisch. Antifaschistisch. Schließt euch zusammen, organisiert euch in Banden und wehrt euch gegen dieses kapitalistische Schweinesystem und seine Profiteure. Alle zusammen gegen den Faschismus! Gegen die Politik der Rechten und Reichen.