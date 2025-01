Faschos den Wahlkampf versauen!

Wir sind letzte Nacht losgezuckelt, um allen Genoss*innen auf dem Weg nach und in Riesa eine kleine Motivationsspritze zu verpassen und Freude zu bereiten. Wir wünschen euch viel Glück und Erfolg bei all euren Vorhaben. Macht ordentlich Druck!

Wir haben zu diesem Zwecke einen Feuerlöscher mit Farbe befüllt und ein großformatiges AfD-Plakat auf einer Fläche der Firma Ströer verunstaltet.

In den kommenden Wochen werden unsere Straßen noch mal mehr mit Propaganda unserer Feinde zugeschissen. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, ihnen dabei "einen Strich" durch die Rechnung zu machen. Wer Anleitungen für die Geschichte mit den Feuerlöschern sucht, wird im Netz fündig. (Am besten den Tor-Browser benutzten! Auch diesbezüglich werdet ihr im Netz fündig.) Aber auch viele andere, teilweise einfachere Hilfsmittel bieten sich an: die stinknormale Sprühdose, das elterliche Gartengerät oder auch einfach eine vertraute Freudin plus die gute alte Räuberinnenleiter.

Es nichts Gutes, außer man tut es! Ⓐ