Mobivideo zu By2020weRiseUp

https://www.youtube.com/watch?v=23RAoZgG0J4

Mit diesem Video wollen wir auf die Kampagne by2020weriseup aufmerksam machen. Ziel ist es, die verschiedenen Klimakämpfe miteinander zu vernetzen und durch dezentrale Aktionen Druck auszuüben. Die erste Aktionswelle startet Ende September. Weitere Infos zur Kampagne: https://by2020weriseup.net/de/

Ausserdem möchten wir auf den globalen Klimastreik von Fridays for Future hinweisen, der am 20. September stattfindet. In Dortmund geht es um 12 Uhr am Friedensplatz los.