AfD-Wahlkampfstand in Berlin-Lichtenberg gestört

Gestern wollte die AFD wieder in unserem Kiez in Lichtenberg ihre neofaschistische Propaganda verbreiten. Dazu hatten sie auch ihre Direktkandidatin Beatrix von Storch inklusive BKA Personenschutz angekarrt. Wir haben den Stand direkt nach seinem Aufbau gestört und eine kraftvolle Gegenkundgebung abgehalten. Statt rechter Hetze wurde der Platz an diesem Tag gefüllt mit antifaschistischen und sozialen Forderungen. Viele Anwohner:innen und Passant:innen waren froh, dass den blau-braunen Hetzern nicht das Feld überlassen wurde und tauschten sich mit uns aus. Um der Normalisierung der neofaschistischen AFD entgegenzutreten, braucht es nicht viel! Es reichen ein Transparent, ein Megafon und ein paar motivierte Menschen. Macht mit: sucht die AFD Stände in eurem Kiez und lasst ihnen dort nicht den Raum! Bringt stattdessen antifaschistische, soziale Themen auf die Straße und zeigt euch solidarisch mit den Menschen, die durch die reaktionäre Politik der AFD am stärksten betroffen wären! Faschisten keinen Meter! Lichtenberg bleibt antifaschistisch! Save the date:Am 22.02.2025 auf nach Hohenschönhausen gegen den AfD Wahlkampfabschluss!Weitere Ankündigungen folgen. Kommt zum Offenen Antifa Treffen Hohenschönhausen: jeden letzten Freitag im Monat ab 18 Uhr im WB13 (Am Berl 13, 13051 Berlin)