Heraus zum Frauen*kampftag 2020 - Links-Feministische Vernetzung Süddeutschland

VIDEO LINK: https://youtu.be/31CoDGle9RQ

In wenigen Tagen ist wieder 8. März - der internationale Frauen*kampftag. An diesem besonderen Tag finden weltweit Demonstrationen und Streiks für Selbstbestimmung und gegen patriachale Untertrückung statt. So sind es Frauen* die im durchschnittlich jeden Tag eineinhalb Stunden mehr unentgeltliche Pflege,- Erziehungs,- und Sorgearbeit leisten als Männer. Jede 5. alleinlebende Frau* in Deutschland über 65 lebt von unter 900 Euro im Monat. Statistisch gesehen erhalten Frauen 60 % weniger Rente. Es sind Frauen* die tagtäglich sexualisierte Gewalt und sexistische Anmachen ertragen müssen. An diesen Verhältnissen muss sich grundsätzlich etwas ändern. Als linke feminisitische Vernetzung Süddeutschland rufen wir zur Beteiligung an den Aktionen auf. Dabei ist klar, dass unser Feminismus antikapitalistisch, antirassistisch und internationalistisch ist. Die Termine zu den einzelnen Städten findet ihr als Einblendungen am Ende des Videos.

Für einen kämpferischen und lebendigen Frauen*kampftag

Links-Feministische Vernetzung Süddeutschland