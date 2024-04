Am 20. Mai 2023 griffen stadtbekannten Neonazis obdachlose Menschen in der Dortmunder Innenstadt an. Während sie eine Person zu Boden schubsten, trat die Gruppe auf eine obdachlose Frau ein, die vor Schmerzen schrie. Dabei zeigten die Neonazis den Hitlergruß und skandierten rechte Parolen wie „Heil Hitler!“ und „white power“.

Die kapitalistische Ellenbogengesellschaft produziert tägliches Elend. Mehr als 600.000 Menschen hatten in Deutschland 2023 keine Wohnung. Während diese Menschen vom Großteil der Gesellschaft ihrem harten Schicksal selbst überlassen werden, sind sie für Rechte aufgrund ihres menschenverachtenden Sozialdarwinismus Hassobjekte. Nazis treten nach unten: Was sie früher in KZs taten, tun sie heute mit Schlägen und Tritten auf der Straße. Doch wir kennen die feigen Täter:

Lennart Kordes

Sebastian Tralov

Robin Zahn

Pascal Ostholte

Steven Feldmann

Matthias Deyda

Jim Koal

Raik Helm

Christian Meier

Alexander Deptolla

Wir sind die Rache der Betroffenen und stehen an ihrer Seite! Tod dem Faschismus!