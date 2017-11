[Gö] Solidaritätsvideo mit den Bewohner_Innen der Roten Straße

Die linken Hausprojekte in der Roten Straße in Göttingen müssen dringend instand gesetzt werden. Das Studentenwerk, welches die Häuser vermietet, zögert die notwendige Sanierung heraus und würde am liebsten keinen Cent in die selbstbestimmten Wohngemeinschaften stecken. Die rentieren sich nämlich nicht genug. Sie kassierten nach der Übergabe zur Verwaltung, in den 70er Jahren, jahrzehntelang die Miete der Bewohner_Innen und ließen die Häuser den Bach runter gehen! Ebendiese Bewohner_Innen sollen jetzt für die millionenschwere Sanierung blechen? Ganz sicher nicht!

Die Hausprojekte der Roten Straße müssen als bezahlbarer Wohnraum, Keimzelle kollektiven Lebens und Ort des Widerstands erhalten bleiben!

ROTE STRAßE BLEIBT FÜR IMMER!

Seite der Kampagne "Rote Straße bleibt!": https://redstreet.noblogs.org/