[S] Video von Aktionen bei Südwestmetall Stuttgart & Waiblingen

Am Donnerstag haben wir im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche gegen Gesamtmetall des Bündnisses #nichtaufunseremrücken​ Südwestmetall in Stuttgart und Waiblingen besucht. In Solidarität mit den Kolleg*innen in der Metall & Elektroindustrie haben wir jeweils eine klare Botschaft hinterlassen. Auf eine kämpferische Tarifrunde! YOUTUBE LINK ➡ Mehr dazu, was wir über die Tarifrunde denken in unserer Stellungnahme auf unserer Website: www.solidaritaet-und-klassenkampf.org/2021/01/zur-tarifrunde-in-der-meta...

