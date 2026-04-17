Ahaus 21.04.26 Bundesweite Demo gegen Castor Transport - Antifa Support

Die Anti-Atomkraft-Initiativen in NRW haben erste Hinweise, dass der zweite Castor-Transport von Jülich nach Ahaus am Dienstag, 21.4.2026, stattfinden soll. Deshalb bereiten sie neue Proteste vor und wenden sich an die Politik: In einem vierseitigen Brief fordern sie von der NRW-Landesregierung Aufklärung über Unstimmigkeiten beim ersten Castor-Transport mit hochradioaktivem Atommüll von Jülich nach Ahaus. Sie fordern deshalb den Stopp weiterer Castor-Transporte.

So wurden die im letzten Jahr von der Genehmigungsbehörde BASE angekündigten Sicherheitsmaßnahmen nicht oder nur lückenhaft umgesetzt. Die Polizei bestätigte in der Berichterstattung in- direkt, dass einige Streckenabschnitte marode sind.

Außerdem schränkte die Polizei den Zugang zu angemeldeten Versammlungen sowie die Bewegungsfreiheit von Anwohner_innen und Arbeitnehmer_innen in Jülich und Ahaus deutlich ein.

Für die Teilnahme an den Mahnwachen vor dem Forschungszentrum in Jülich und dem Zwischenlager in Ahaus mussten weite Umwege in Kauf genommen werden. Einige Teilnehmer_innen hatten trotz verschiedener Umwege keinen Zugang zu den Versammlungen. Die Haltestelle „Forschungszentrum” der Ruhrtalbahn in Jülich wurde ohne Vorankündigung nicht bedient. Das Angebot der Versammlungsleitung der 18-Uhr-Demo in Ahaus, als geordneter Demonstrationszug zur Mahnwache am Zwischenlager zu ziehen, wurde von der Einsatzleitung mehrfach abgelehnt.

Um diesen Einschränkungen entgegenzuwirken, hat die Bürgerinitiative „Kein Atommüll in Ahaus“ (BI) den nächsten Castor-Transport eine Kundgebung um 18 Uhr am Rathaus sowie einen Demonstrationszug vom Rathaus zur Transportstrecke an der Kreuzung Schöppinger Straße/ Schumacherring angemeldet.

Gegen 19.30 Uhr findet dort eine symbolische Sitzblockade statt. Anschließend ziehen die Teilnehmer_innen als angemeldete Demonstration weiter zur Dauer-Mahnwache am Zwischenlager Ahaus.

„Damit fällt auch der Weg zur Mahnwache unter das Versammlungsgesetz, ist ordnungsgemäß angemeldet und die Polizei kann sich darauf entsprechend einstellen. Was 2005 möglich war, muss auch 2026 machbar sein“, so Heiner Möllers von der BI Ahaus.

weitere Infos: https://www.bi-ahaus.de/ https://sofa-ms.de/ https://castor-stoppen.de/