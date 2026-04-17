Ahaus 21.04.26 Bundesweite Demo gegen Castor Transport - Antifa Support
Wir rufen alle dazu auf, am 21.04.2026 zahlreich nach Ahaus zu kommen und sich aktiv an Aktionen zu beteiligen.
Auftakt: 18 Uhr Rathaus Ahaus
ca. 19:30 Uhr Demozug Richtung BZA.
Danach umfangreiche Aktionen!
Seid wachsam, entschlossen und reagiert angemessen auf Provokationen der Cops.
Die Anti-Atomkraft-Initiativen in NRW haben erste Hinweise, dass der zweite Castor-Transport von Jülich nach Ahaus am Dienstag, 21.4.2026, stattfinden soll. Deshalb bereiten sie neue Proteste vor und wenden sich an die Politik: In einem vierseitigen Brief fordern sie von der NRW-Landesregierung Aufklärung über Unstimmigkeiten beim ersten Castor-Transport mit hochradioaktivem Atommüll von Jülich nach Ahaus. Sie fordern deshalb den Stopp weiterer Castor-Transporte.
So wurden die im letzten Jahr von der Genehmigungsbehörde BASE angekündigten Sicherheitsmaßnahmen nicht oder nur lückenhaft umgesetzt. Die Polizei bestätigte in der Berichterstattung in- direkt, dass einige Streckenabschnitte marode sind.
Außerdem schränkte die Polizei den Zugang zu angemeldeten Versammlungen sowie die Bewegungsfreiheit von Anwohner_innen und Arbeitnehmer_innen in Jülich und Ahaus deutlich ein.
Für die Teilnahme an den Mahnwachen vor dem Forschungszentrum in Jülich und dem Zwischenlager in Ahaus mussten weite Umwege in Kauf genommen werden. Einige Teilnehmer_innen hatten trotz verschiedener Umwege keinen Zugang zu den Versammlungen. Die Haltestelle „Forschungszentrum” der Ruhrtalbahn in Jülich wurde ohne Vorankündigung nicht bedient. Das Angebot der Versammlungsleitung der 18-Uhr-Demo in Ahaus, als geordneter Demonstrationszug zur Mahnwache am Zwischenlager zu ziehen, wurde von der Einsatzleitung mehrfach abgelehnt.
Um diesen Einschränkungen entgegenzuwirken, hat die Bürgerinitiative „Kein Atommüll in Ahaus“ (BI) den nächsten Castor-Transport eine Kundgebung um 18 Uhr am Rathaus sowie einen Demonstrationszug vom Rathaus zur Transportstrecke an der Kreuzung Schöppinger Straße/ Schumacherring angemeldet.
Gegen 19.30 Uhr findet dort eine symbolische Sitzblockade statt. Anschließend ziehen die Teilnehmer_innen als angemeldete Demonstration weiter zur Dauer-Mahnwache am Zwischenlager Ahaus.
„Damit fällt auch der Weg zur Mahnwache unter das Versammlungsgesetz, ist ordnungsgemäß angemeldet und die Polizei kann sich darauf entsprechend einstellen. Was 2005 möglich war, muss auch 2026 machbar sein“, so Heiner Möllers von der BI Ahaus.
weitere Infos: https://www.bi-ahaus.de/ https://sofa-ms.de/ https://castor-stoppen.de/
Ergänzungen
Atomkraft? Ja, bitte! Sonst haben wir Strom nur bei Wind & Sonne
Kerosin-Krise: Europa droht der Treibstoff-Kollaps – und die Politik schaut zu.
Es ist eine Warnung, die es in sich hat. Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), schlägt Alarm: Europa habe möglicherweise nur noch rund sechs Wochen Flugtreibstoff übrig. Sechs Wochen. Danach könnten Flugzeuge am Boden bleiben – nicht wegen Streiks, nicht wegen Schneechaos, sondern schlicht, weil kein Kerosin mehr da ist. Willkommen in der energiepolitischen Realität des Jahres 2026.
Die Straße von Hormus als Achillesferse Europas
Der Hintergrund dieser bedrohlichen Entwicklung ist der anhaltende Konflikt im Nahen Osten. Der Krieg gegen den Iran hat die Energieversorgung über die Straße von Hormus – jene schmale Meerenge, durch die unter normalen Umständen ein gewaltiger Anteil des weltweit gehandelten Öls fließt – massiv gestört. Europa bezieht nach Angaben von Reuters täglich etwa 375.000 Barrel Jet Fuel aus dieser Region. Das entspricht satten 75 Prozent der europäischen Nettoimporte bei Flugtreibstoff. Wer diese Zahl auf sich wirken lässt, dem wird schwindelig – und das sollte sie auch.
Denn hier offenbart sich ein strukturelles Versagen, das nicht erst seit gestern besteht. Jahrzehntelang hat sich Europa in eine fatale Abhängigkeit von Energieimporten aus politisch instabilen Regionen manövriert. Statt auf Diversifizierung und strategische Reserven zu setzen, hat man lieber über Klimaneutralität philosophiert und Windräder in brandenburgische Äcker gerammt. Das Ergebnis? Eine Verwundbarkeit, die nun mit voller Wucht zuschlägt.
Airlines streichen Flüge – und das ist erst der Anfang
Die Auswirkungen sind bereits spürbar. Die niederländische Fluggesellschaft KLM hat angekündigt, im kommenden Monat 160 innereuropäische Flüge zu streichen. Offiziell begründet man dies mit gestiegenen Treibstoffkosten – einen physischen Mangel gebe es im eigenen Betrieb derzeit noch nicht. Noch nicht. Dieses kleine Wörtchen dürfte entscheidend sein.
Auch bei der Lufthansa bereitet man sich auf härtere Zeiten vor. Konzernchef Carsten Spohr ließ verlauten, Kerosin werde „knapp und teuer bleiben". Zwar habe man bislang keine Maschinen wegen Treibstoffmangels am Boden lassen müssen, doch intern plane man bereits mit einer möglichen Kapazitätsreduzierung von 2,5 bis 5 Prozent. Wer zwischen den Zeilen liest, erkennt: Die Lage ist deutlich ernster, als die diplomatisch formulierten Pressemitteilungen vermuten lassen.
Das IEA-Szenario: Ab Juni wird es kritisch
In ihrem aktuellen Monatsbericht hat die IEA ein Szenario skizziert, das nichts Gutes verheißt. Demnach könnten die europäischen Kerosinbestände bereits im Juni auf eine Reichweite von nur noch 23 Tagen sinken – vorausgesetzt, die ausgefallenen Lieferungen aus dem Nahen Osten werden nur teilweise kompensiert. Unterhalb dieser kritischen Marke drohen an einzelnen Flughäfen konkrete Versorgungsengpässe. Das bedeutet im Klartext: Passagiere, die am Gate stehen, könnten plötzlich erfahren, dass ihr Flieger nicht abhebt. Nicht wegen eines technischen Defekts, sondern weil schlicht der Sprit fehlt.
Europas Flickenteppich der Versorgungssicherheit
Besonders pikant ist die ungleiche Verteilung der Reserven innerhalb Europas. Während Spanien über vergleichsweise robuste Bestände verfügt und sogar Flugtreibstoff exportiert, steht Großbritannien als größter Verbraucher der Region deutlich schlechter da und ist massiv auf Importe angewiesen. Deutschland dürfte sich irgendwo dazwischen einreihen – wobei die Bundesregierung unter Friedrich Merz ohnehin gerade alle Hände voll zu tun hat, die wirtschaftlichen Folgen der Nahostkrise zu bewältigen.
Erst kürzlich musste Berlin seine Wachstumsprognose für 2026 halbieren – auf magere 0,5 Prozent. Gleichzeitig rechnet man mit einer deutlich höheren Inflationsrate. Die Kerosin-Krise dürfte diese ohnehin düsteren Aussichten weiter verschärfen. Steigende Flugpreise, gestrichene Verbindungen, verunsicherte Verbraucher – die Spirale dreht sich nach unten.
Ein Déjà-vu der Energieabhängigkeit
Man fühlt sich unweigerlich an die Gasknappheit nach dem Beginn des Ukraine-Krieges erinnert. Auch damals wurde schmerzhaft deutlich, wie leichtfertig Deutschland und Europa ihre Energiesicherheit aufs Spiel gesetzt hatten. Die Abhängigkeit von russischem Gas wurde durch eine Abhängigkeit von nahöstlichem Öl und Kerosin ersetzt – oder besser gesagt: Sie bestand die ganze Zeit parallel. Gelernt hat man offenkundig wenig.
Statt strategische Ölreserven massiv aufzustocken, statt in Raffineriekapazitäten zu investieren, statt alternative Lieferketten aufzubauen, hat man sich in ideologischen Debatten über E-Fuels und synthetische Kraftstoffe verloren. Alles schön und gut für die ferne Zukunft – aber wenn morgen die Flugzeuge am Boden stehen, hilft kein Forschungspapier über grünen Wasserstoff.
Die unbequeme Wahrheit
Die Kerosin-Krise ist mehr als ein logistisches Problem der Luftfahrtbranche. Sie ist ein Symptom einer verfehlten Energiepolitik, die Ideologie über Pragmatismus gestellt hat. Wer jahrelang fossile Energieträger verteufelt, ohne gleichzeitig für Versorgungssicherheit zu sorgen, der erntet genau das, was Europa jetzt erlebt: eine gefährliche Verwundbarkeit in einer Welt, die leider nicht so friedlich ist, wie es sich grüne Utopisten wünschen.
Für den deutschen Bürger bedeutet das konkret: Teurere Flüge, weniger Verbindungen und die bange Frage, ob der Sommerurlaub überhaupt stattfinden kann. Während Politiker weiterhin in Regierungsfliegern durch die Welt jetten und die Bundeswehr ihre Jets tankt, könnte der Normalbürger bald das Nachsehen haben. Eine Zweiklassengesellschaft beim Kerosin – das wäre der traurige Höhepunkt einer Politik, die den eigenen Bürgern immer weniger zu bieten hat.
Lustige Demos gegen Castor-Transporte kurz vor einem Atomkrieg?
Meta-Chef Mark Zuckerberg baut sich auf Hawaii ein neues Anwesen nebst umfangreicher Bunkeranlage. Laut LinkedIn-Mitgründer Hoffman soll die Hälfte der Silicon-Valley-Milliardäre ähnliche Vorkehrungen getroffen haben.
Das letzte Wort wird immer das russische vollautomatische atomare Vergeltungssystem Perimetr haben! Tote Hand (Nuklearstrategie),
ein Atomwaffen-Führungssystem der Sowjetunion und Russlands.
Die Tote Hand (englisch Dead Hand oder System „Perimeter“‘') ist ein Atomwaffen-Führungssystem der Sowjetunion und Russlands. Es soll im Falle eines nuklearen Enthauptungsschlags, der die Führung des Landes aktionsunfähig macht, automatisch einen allumfassenden Gegenschlag auslösen. Medienberichten zufolge ist das System weiterhin in Betrieb.
Ein 1993 von der New York Times veröffentlichter Artikel schildert das System wie folgt:
„Das heute von Dr. Blair beschriebene System der ‚Toten Hand‘ führt diesen Trend der militärischen Defensive zu seinem logischen und erschreckenden Abschluss. Das automatisierte System erlaubt Moskau in der Theorie, auf einen Angriff des Westens zu antworten, selbst wenn seine höchsten militärischen Kommandeure getötet sind und die Hauptstadt in Schutt und Asche liegt.
Das Herz des Systems wird in unterirdischen Bunkeranlagen im Süden von Moskau und in weiteren Reservestandorten vermutet. Während einer Krise sollen Militärdienststellen eine verschlüsselte Nachricht an die Bunker senden, um das System ‚Tote Hand‘ zu aktivieren. Sollten [danach] nahegelegene Sensoren einen nuklearen Angriff auf Moskau melden und das System eine Unterbrechung der Fernmeldeverbindungen zu den höchsten Kommandostellen der Streitkräfte feststellen, würde das System [mittels] niederfrequenter Funksignale durch im Erdboden verlegte spezielle Antennen den Start spezieller Raketen auslösen.
Nach dem Erreichen bestimmter Flughöhen sollten diese Flugkörper ihrerseits über strategischen Raketenkomplexen und anderen militärischen Anlagen Funksignale mit Angriffsbefehlen an strategische Atomraketen, Bomberverbände und über spezielle Funkrelais-Stationen an die strategische Atom-U-Bootflotte auf See abstrahlen. Im Gegensatz zu westlichen Informationen sollen laut Dr. Blair zahlreiche russische Atomraketen in Bunkern und auf mobilen Startgeräten automatisch gestartet werden können.“
Ein Artikel in Wired von September 2009 deutet hingegen an, dass „Tote Hand“ noch immer existiere und in Betrieb sei. Im Jahr 2011 bestätigte der Oberbefehlshaber der russischen Strategischen Raketentruppen Sergei Wiktorowitsch Karakajew, dass das System im vollen Einsatz sei.
Die Zukunftsperspektiven sind unvorstellbar schlimm.
Der ehemalige Komiker Wolodymyr Selenskyj bringt Eltern, Witwen und Waisenkinder zum Weinen und bedroht die Exisistenz der EU und macht aus dem Euro eine Inflationswährung weil er alle Gasleitungen, Ölleitungen aus und Umladehäfen in Russland zerstört hat und so die schon überschuldete EU in eine schwerste Wirschaftskrise stürzt, trotzdem verlangt er von der EU nach 195 Milliarden Spende seit 2022 weitere 90 Milliarden "Kredit", welchen am Ende Deutschland alleine aufbringen muß. Selenskyj ruiniert Deutschland mit Energiemangel und trotzdem verlangt er 90 Milliarden Spende, welche zur Beruhigung der geschröpften Steuerzahler als Kredit bezeichnet wird. Wie soll das überschuldete Deutschland in einer der schwersten Wirtschaftskrisen jetzt die verlangten 90 Milliarden Spende erwirtschaften? Mit noch mehr "Sondervermögen" oder mit Solidaritätsabgaben von Gehältern, Renten, Ersparnissen und Immobilien? Mit MwSt 25% oder 30%? Wenn es so weiter geht, dann werden junge Leute auswandern und die Asylantenkarawane zieht weiter. In so einem ruinierten, überschuldeten, verarmten Land ohne Zukunftspersktiven will bald niemand Kinder in die Welt setzen.
Die Zukunftsperspektiven sind unvorstellbar schlimm.
Der ehemalige Komiker Wolodymyr Selenskyj bringt Eltern, Witwen und Waisenkinder zum Weinen und bedroht die Exisistenz der EU und macht aus dem Euro eine Inflationswährung weil er alle Gasleitungen, Ölleitungen aus und Umladehäfen in Russland zerstört hat und so die schon überschuldete EU in eine schwerste Wirschaftskrise stürzt, trotzdem verlangt er von der EU nach 195 Milliarden Spende seit 2022 weitere 90 Milliarden "Kredit", welchen am Ende Deutschland alleine aufbringen muß. Selenskyj ruiniert Deutschland mit Energiemangel und trotzdem verlangt er 90 Milliarden Spende, welche zur Beruhigung der geschröpften Steuerzahler als Kredit bezeichnet wird. Wie soll das überschuldete Deutschland in einer der schwersten Wirtschaftskrisen jetzt die verlangten 90 Milliarden Spende erwirtschaften? Mit noch mehr "Sondervermögen" oder mit Solidaritätsabgaben von Gehältern, Renten, Ersparnissen und Immobilien? Mit MwSt 25% oder 30%? Wenn es so weiter geht, dann werden junge Leute auswandern und die Asylantenkarawane zieht weiter. In so einem ruinierten, überschuldeten, verarmten Land ohne Zukunftspersktiven will bald niemand Kinder in die Welt setzen.
Lustige Demos gegen Castor-Transporte kurz vor einem Atomkrieg?
Meta-Chef Mark Zuckerberg baut sich auf Hawaii ein neues Anwesen nebst umfangreicher Bunkeranlage. Laut LinkedIn-Mitgründer Hoffman soll die Hälfte der Silicon-Valley-Milliardäre ähnliche Vorkehrungen getroffen haben.
Das letzte Wort wird immer das russische vollautomatische atomare Vergeltungssystem Perimetr haben! Tote Hand (Nuklearstrategie),
ein Atomwaffen-Führungssystem der Sowjetunion und Russlands.
Die Tote Hand (englisch Dead Hand oder System „Perimeter“‘') ist ein Atomwaffen-Führungssystem der Sowjetunion und Russlands. Es soll im Falle eines nuklearen Enthauptungsschlags, der die Führung des Landes aktionsunfähig macht, automatisch einen allumfassenden Gegenschlag auslösen. Medienberichten zufolge ist das System weiterhin in Betrieb.
Ein 1993 von der New York Times veröffentlichter Artikel schildert das System wie folgt:
„Das heute von Dr. Blair beschriebene System der ‚Toten Hand‘ führt diesen Trend der militärischen Defensive zu seinem logischen und erschreckenden Abschluss. Das automatisierte System erlaubt Moskau in der Theorie, auf einen Angriff des Westens zu antworten, selbst wenn seine höchsten militärischen Kommandeure getötet sind und die Hauptstadt in Schutt und Asche liegt.
Das Herz des Systems wird in unterirdischen Bunkeranlagen im Süden von Moskau und in weiteren Reservestandorten vermutet. Während einer Krise sollen Militärdienststellen eine verschlüsselte Nachricht an die Bunker senden, um das System ‚Tote Hand‘ zu aktivieren. Sollten [danach] nahegelegene Sensoren einen nuklearen Angriff auf Moskau melden und das System eine Unterbrechung der Fernmeldeverbindungen zu den höchsten Kommandostellen der Streitkräfte feststellen, würde das System [mittels] niederfrequenter Funksignale durch im Erdboden verlegte spezielle Antennen den Start spezieller Raketen auslösen.
Nach dem Erreichen bestimmter Flughöhen sollten diese Flugkörper ihrerseits über strategischen Raketenkomplexen und anderen militärischen Anlagen Funksignale mit Angriffsbefehlen an strategische Atomraketen, Bomberverbände und über spezielle Funkrelais-Stationen an die strategische Atom-U-Bootflotte auf See abstrahlen. Im Gegensatz zu westlichen Informationen sollen laut Dr. Blair zahlreiche russische Atomraketen in Bunkern und auf mobilen Startgeräten automatisch gestartet werden können.“
Ein Artikel in Wired von September 2009 deutet hingegen an, dass „Tote Hand“ noch immer existiere und in Betrieb sei. Im Jahr 2011 bestätigte der Oberbefehlshaber der russischen Strategischen Raketentruppen Sergei Wiktorowitsch Karakajew, dass das System im vollen Einsatz sei.
Atomkraft? Ja, bitte! Sonst haben wir Strom nur bei Wind & Sonne
Kerosin-Krise: Europa droht der Treibstoff-Kollaps – und die Politik schaut zu.
Es ist eine Warnung, die es in sich hat. Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), schlägt Alarm: Europa habe möglicherweise nur noch rund sechs Wochen Flugtreibstoff übrig. Sechs Wochen. Danach könnten Flugzeuge am Boden bleiben – nicht wegen Streiks, nicht wegen Schneechaos, sondern schlicht, weil kein Kerosin mehr da ist. Willkommen in der energiepolitischen Realität des Jahres 2026.
Die Straße von Hormus als Achillesferse Europas
Der Hintergrund dieser bedrohlichen Entwicklung ist der anhaltende Konflikt im Nahen Osten. Der Krieg gegen den Iran hat die Energieversorgung über die Straße von Hormus – jene schmale Meerenge, durch die unter normalen Umständen ein gewaltiger Anteil des weltweit gehandelten Öls fließt – massiv gestört. Europa bezieht nach Angaben von Reuters täglich etwa 375.000 Barrel Jet Fuel aus dieser Region. Das entspricht satten 75 Prozent der europäischen Nettoimporte bei Flugtreibstoff. Wer diese Zahl auf sich wirken lässt, dem wird schwindelig – und das sollte sie auch.
Denn hier offenbart sich ein strukturelles Versagen, das nicht erst seit gestern besteht. Jahrzehntelang hat sich Europa in eine fatale Abhängigkeit von Energieimporten aus politisch instabilen Regionen manövriert. Statt auf Diversifizierung und strategische Reserven zu setzen, hat man lieber über Klimaneutralität philosophiert und Windräder in brandenburgische Äcker gerammt. Das Ergebnis? Eine Verwundbarkeit, die nun mit voller Wucht zuschlägt.
Airlines streichen Flüge – und das ist erst der Anfang
Die Auswirkungen sind bereits spürbar. Die niederländische Fluggesellschaft KLM hat angekündigt, im kommenden Monat 160 innereuropäische Flüge zu streichen. Offiziell begründet man dies mit gestiegenen Treibstoffkosten – einen physischen Mangel gebe es im eigenen Betrieb derzeit noch nicht. Noch nicht. Dieses kleine Wörtchen dürfte entscheidend sein.
Auch bei der Lufthansa bereitet man sich auf härtere Zeiten vor. Konzernchef Carsten Spohr ließ verlauten, Kerosin werde „knapp und teuer bleiben". Zwar habe man bislang keine Maschinen wegen Treibstoffmangels am Boden lassen müssen, doch intern plane man bereits mit einer möglichen Kapazitätsreduzierung von 2,5 bis 5 Prozent. Wer zwischen den Zeilen liest, erkennt: Die Lage ist deutlich ernster, als die diplomatisch formulierten Pressemitteilungen vermuten lassen.
Das IEA-Szenario: Ab Juni wird es kritisch
In ihrem aktuellen Monatsbericht hat die IEA ein Szenario skizziert, das nichts Gutes verheißt. Demnach könnten die europäischen Kerosinbestände bereits im Juni auf eine Reichweite von nur noch 23 Tagen sinken – vorausgesetzt, die ausgefallenen Lieferungen aus dem Nahen Osten werden nur teilweise kompensiert. Unterhalb dieser kritischen Marke drohen an einzelnen Flughäfen konkrete Versorgungsengpässe. Das bedeutet im Klartext: Passagiere, die am Gate stehen, könnten plötzlich erfahren, dass ihr Flieger nicht abhebt. Nicht wegen eines technischen Defekts, sondern weil schlicht der Sprit fehlt.
Europas Flickenteppich der Versorgungssicherheit
Besonders pikant ist die ungleiche Verteilung der Reserven innerhalb Europas. Während Spanien über vergleichsweise robuste Bestände verfügt und sogar Flugtreibstoff exportiert, steht Großbritannien als größter Verbraucher der Region deutlich schlechter da und ist massiv auf Importe angewiesen. Deutschland dürfte sich irgendwo dazwischen einreihen – wobei die Bundesregierung unter Friedrich Merz ohnehin gerade alle Hände voll zu tun hat, die wirtschaftlichen Folgen der Nahostkrise zu bewältigen.
Erst kürzlich musste Berlin seine Wachstumsprognose für 2026 halbieren – auf magere 0,5 Prozent. Gleichzeitig rechnet man mit einer deutlich höheren Inflationsrate. Die Kerosin-Krise dürfte diese ohnehin düsteren Aussichten weiter verschärfen. Steigende Flugpreise, gestrichene Verbindungen, verunsicherte Verbraucher – die Spirale dreht sich nach unten.
Ein Déjà-vu der Energieabhängigkeit
Man fühlt sich unweigerlich an die Gasknappheit nach dem Beginn des Ukraine-Krieges erinnert. Auch damals wurde schmerzhaft deutlich, wie leichtfertig Deutschland und Europa ihre Energiesicherheit aufs Spiel gesetzt hatten. Die Abhängigkeit von russischem Gas wurde durch eine Abhängigkeit von nahöstlichem Öl und Kerosin ersetzt – oder besser gesagt: Sie bestand die ganze Zeit parallel. Gelernt hat man offenkundig wenig.
Statt strategische Ölreserven massiv aufzustocken, statt in Raffineriekapazitäten zu investieren, statt alternative Lieferketten aufzubauen, hat man sich in ideologischen Debatten über E-Fuels und synthetische Kraftstoffe verloren. Alles schön und gut für die ferne Zukunft – aber wenn morgen die Flugzeuge am Boden stehen, hilft kein Forschungspapier über grünen Wasserstoff.
Die unbequeme Wahrheit
Die Kerosin-Krise ist mehr als ein logistisches Problem der Luftfahrtbranche. Sie ist ein Symptom einer verfehlten Energiepolitik, die Ideologie über Pragmatismus gestellt hat. Wer jahrelang fossile Energieträger verteufelt, ohne gleichzeitig für Versorgungssicherheit zu sorgen, der erntet genau das, was Europa jetzt erlebt: eine gefährliche Verwundbarkeit in einer Welt, die leider nicht so friedlich ist, wie es sich grüne Utopisten wünschen.
Für den deutschen Bürger bedeutet das konkret: Teurere Flüge, weniger Verbindungen und die bange Frage, ob der Sommerurlaub überhaupt stattfinden kann. Während Politiker weiterhin in Regierungsfliegern durch die Welt jetten und die Bundeswehr ihre Jets tankt, könnte der Normalbürger bald das Nachsehen haben. Eine Zweiklassengesellschaft beim Kerosin – das wäre der traurige Höhepunkt einer Politik, die den eigenen Bürgern immer weniger zu bieten hat.
Die Zukunftsperspektiven sind unvorstellbar schlimm.
Der ehemalige Komiker Wolodymyr Selenskyj bringt Eltern, Witwen und Waisenkinder zum Weinen und bedroht die Exisistenz der EU und macht aus dem Euro eine Inflationswährung weil er alle Gasleitungen, Ölleitungen aus und Umladehäfen in Russland zerstört hat und so die schon überschuldete EU in eine schwerste Wirschaftskrise stürzt, trotzdem verlangt er von der EU nach 195 Milliarden Spende seit 2022 weitere 90 Milliarden "Kredit", welchen am Ende Deutschland alleine aufbringen muß. Selenskyj ruiniert Deutschland mit Energiemangel und trotzdem verlangt er 90 Milliarden Spende, welche zur Beruhigung der geschröpften Steuerzahler als Kredit bezeichnet wird. Wie soll das überschuldete Deutschland in einer der schwersten Wirtschaftskrisen jetzt die verlangten 90 Milliarden Spende erwirtschaften? Mit noch mehr "Sondervermögen" oder mit Solidaritätsabgaben von Gehältern, Renten, Ersparnissen und Immobilien? Mit MwSt 25% oder 30%? Wenn es so weiter geht, dann werden junge Leute auswandern und die Asylantenkarawane zieht weiter. In so einem ruinierten, überschuldeten, verarmten Land ohne Zukunftspersktiven will bald niemand Kinder in die Welt setzen.
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