++++ Take Back the Night 2026 ++++
Eine Demo für Frauen, Lesben, Inter, Nicht-Binäre, Trans*- und
Agenderpersonen!
30.04.26 19 Uhr Heiligengeistfeld / Ecke U-Bahn Sankt Pauli
Wir fallen nicht auf die Erzählungen rein, dass wir aus Schutz vor
Fremden nachts zuhause bleiben sollen, wenn das Zuhause häufig der
unsicherste Ort für uns ist. Es sind unsere Freunde und Bekannte, unsere
Väter, unsere (Ex-)Partner. Wir kennen die Statistiken zu Femiziden und
häuslicher Gewalt, zu Gewalt gegen trans* Personen, zu sexueller
Belästigung am Arbeitsplatz, beim Feiern oder auf dem Nachhauseweg, zu
digitaler Gewalt im Netz. Aber wir kennen die Statistiken nicht bloß,
wir (er)leben sie tagtäglich.
Wir kennen auch die ewig gleichen Antworten und Forderungen der Politik,
die rassistischen Narrative darin. Aber weder der Staat noch die Polizei
werden uns schützen! Sie werden immer unsere Glaubwürdigkeit in Frage
stellen oder uns selbst die Schuld geben, da wir "anders" sind, "nicht
vorsichtig genug", "zu auffällig". Denn wer vom Patriarchat profitiert,
will es auch erhalten.
Aber wir wollen uns nicht mehr erklären, nicht mehr begründen, warum wir
wütend sind. Wir rufen euch auf eure Wut mit uns auf die Straße zu
tragen! Orte sind nur sicher, wenn wir selbst dafür sorgen. Wir
schließen uns zusammen und nehmen uns die Räume, die uns zustehen. Wir
nehmen uns ein Beispiel an allen, die gegen Patriarchat und Faschismus
kämpfen und trotz Hürden und Repressionen nicht aufgeben. Es sind die
rassifizierten und marginalisierten Frauen, die trans, inter und
nichtbinären* Menschen, die am meisten unter dem Patriarchat leiden und
dennoch für Selbstbestimmung kämpfen. Wir laden alle trans, inter-,
nichtbinären, agender Personen, Frauen und Lesben (Flinta*) ein, sich
uns in der Nacht auf den 1. Mai anzuschließen und uns in Hamburg und
überall auf der Welt die Straßen zu nehmen.
Wir gehen der kämpferischen Tradition der Generationen vor uns auch
dieses Jahr nach und verleihen ihr neue Kraft! Seid mit uns gemeinsam
wütend! Lets take back the night.