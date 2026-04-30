++++ Take Back the Night 2026 ++++

Wir fallen nicht auf die Erzählungen rein, dass wir aus Schutz vor

Fremden nachts zuhause bleiben sollen, wenn das Zuhause häufig der

unsicherste Ort für uns ist. Es sind unsere Freunde und Bekannte, unsere

Väter, unsere (Ex-)Partner. Wir kennen die Statistiken zu Femiziden und

häuslicher Gewalt, zu Gewalt gegen trans* Personen, zu sexueller

Belästigung am Arbeitsplatz, beim Feiern oder auf dem Nachhauseweg, zu

digitaler Gewalt im Netz. Aber wir kennen die Statistiken nicht bloß,

wir (er)leben sie tagtäglich.

Wir kennen auch die ewig gleichen Antworten und Forderungen der Politik,

die rassistischen Narrative darin. Aber weder der Staat noch die Polizei

werden uns schützen! Sie werden immer unsere Glaubwürdigkeit in Frage

stellen oder uns selbst die Schuld geben, da wir "anders" sind, "nicht

vorsichtig genug", "zu auffällig". Denn wer vom Patriarchat profitiert,

will es auch erhalten.

Aber wir wollen uns nicht mehr erklären, nicht mehr begründen, warum wir

wütend sind. Wir rufen euch auf eure Wut mit uns auf die Straße zu

tragen! Orte sind nur sicher, wenn wir selbst dafür sorgen. Wir

schließen uns zusammen und nehmen uns die Räume, die uns zustehen. Wir

nehmen uns ein Beispiel an allen, die gegen Patriarchat und Faschismus

kämpfen und trotz Hürden und Repressionen nicht aufgeben. Es sind die

rassifizierten und marginalisierten Frauen, die trans, inter und

nichtbinären* Menschen, die am meisten unter dem Patriarchat leiden und

dennoch für Selbstbestimmung kämpfen. Wir laden alle trans, inter-,

nichtbinären, agender Personen, Frauen und Lesben (Flinta*) ein, sich

uns in der Nacht auf den 1. Mai anzuschließen und uns in Hamburg und

überall auf der Welt die Straßen zu nehmen.

Wir gehen der kämpferischen Tradition der Generationen vor uns auch

dieses Jahr nach und verleihen ihr neue Kraft! Seid mit uns gemeinsam

wütend! Lets take back the night.