Ahaus 19.05.2026 - Alle zusammen gegen den Castor - Bundesweite Demo und Blockaden gegen Castor-Transport
ALLE ZUSAMMEN GEGEN DEN CASTOR!
Am 19.05.26 wird der nächste Castor-Transport nach Ahaus erwartet. Diesmal wollen wir uns entschlossen dem Geschehen entgegenstellen.
Anlaufpunkte sind ab 18 Uhr die Kreuzung Schorlemer Straße bei Teppich Janning.
weiterer Infos folgen auf: https://castor-stoppen.de/
Die Anti-Atomkraft-Initiativen gehen derzeit davon aus, dass in zwei Wochen, am Dienstag, 19. Mai, der vierte Castor von Jülich nach Ahaus rollen wird. Sie kündigen dazu neue Proteste in Jülich und Ahaus sowie entlang der 170 Kilometer langen Autobahnstrecke an.
„Der bisherige Ablauf der Castor-Transporte bekräftigt uns darin, weiterhin auf die Straße zu gehen. Polizei-Konvois auf der Autobahn sind keine Atommüll-Entsorgung. Bundes- und NRW-Landesregierung sind ganz offensichtlich dem Thema Atommüll nicht gewachsen. Wir hätten nie gedacht, dass es tatsächlich zu diesem jahrelangen Castor-Marathon auf der Autobahn kommen könnte – von einem Zwischenlager in ein anderes Zwischenlager, ohne Klärung der Endlagerfrage. Das ist völlig sinnlos und der schiere Wahnsinn. Hier offenbart sich ein massives politisches Versagen in Berlin und Düsseldorf. Die Castor-Transporte müssen dringend gestoppt werden,“ erklärten Marita Boslar vom Aktionsbündnis „Stop Westcastor“ Jülich und Heiner Möllers von der Bürgerinitiative „Kein Atommüll in Ahaus“ gemeinsam.
Kommt zahlreich nach Ahaus und stellt euch mit uns gemeinsam dem Castor entgegen.
Achtet auf Ankündigungen!
mehr Infos in Kürze unter: https://castor-stoppen.de/
Ergänzungen
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Kinderficker Sebastian Leins aus Stuttgart Hohenheim trinkt sich bei der Carolingia Hohenheim Mut an und zeigt dann kleinen Kindern seinen Penis. Der Kinderficker arbeitet bei Bayer in Frankfurt und ist nur nicht im Knast weil Winfried Kretschmänn Mitglied in der gleichen Naziverbindung Carolingia ist. Besonders Andreas Schimpf, homosexuell ist hier schon rassistisch aufgefallen, da er Quotenneger für ein normales Wort gegenüber Deutschen mit Migru hält. Auch Johannes Rehm, HIV positiv ist Mitglied und findet Deutsche sollten keine schwarzen Haare haben. Simon Glaser, ebenfalls HIV positiv denkt jemand mit Migru ist kein Deutscher und auch die anderen ultramontanen Nazis der Carolingia Hohenheim werden komischerweise nicht vom Verfassungsschutz beobachtet, nur weil Winfried Kretschmänn eben auch Mitglied ist, der in seinem schwulen Grössenwahn gerne Mal betrunken behauptet er sei die Presse in Baden-Württemberg. Alles wohl im Rahmen der Verfassung des 3. Reichs. Deutsche sind Nazis.