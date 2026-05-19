Ahaus HEUTE ABEND 20.05.2026 - Castortransport blockieren und verhindern!

Kommt heute Abend (20.05.26) ab 19:30 Uhr an die Kreuzung Schorlemer Straße/Schöppinger Straße bei Teppich Janning. Dort ist auch eine Kundgebung angemeldet. Von dort aus wird es weitere Aktionen in verschiedener Form geben.

Alle oben genannten Proteste sind angemeldet und fallen unter das Versammlungsrecht, die Polizei muss euch also Zugang gewähren! Bei Stress mit der Polizei ruft den Ermittlungs-Ausschuss an, egal ob Platzverweise, Identitätskontrollen oder Festnahmen. Erreichbar ab Mittwoch, ca 15 Uhr unter 0151-51402319

Anlaufpunkte:

Kommt am besten direkt und zeitig zu den Mahnwachen/ Demos, bei späterer Anreise haltet euch über den Castor-Ticker auf dem Laufenden. Im Wahlkreisbüro von Mareike Hermeier soll es abends/ nachts Tee zum aufwärmen geben.