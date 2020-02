[L] Bannerdrop für die Liebig

Als anarcha-feministisches FLTI*-Haus ist es für autonome Feminist_innen nah und fern ein Bezugspunkt, egal ob mensch darin selbst wohnt oder wohnte, zu Besuch war oder Genoss_innen kennt, die darin leben und kämpfen. Sie versucht einen Schutzraum vor cis-sexistischer Gewalt zu erkämpfen und zeigt damit Perspektivlinien in eine befreite Gesellschaft.

Die Liebig34 ist einer der letzten Orte in Berlin, von dem aus noch aktiver Widerstand gegen die Gentrifizierung ausgeht und bildet mit der Rigaer94 und anderen Anwohner_innen des Dorfplatzes hin und wieder eine inspirierende No-Go-Area für Cops.

Orte, wie die Rigaer94 sind seit Jahren übelster Hetze rechter und bürgerlicher Medien ausgesetzt. Wir solidarisieren uns mit der Liebig34 und der Riager94 und allen anderen bedrohten Orten!

Euer Kampf ist auch unser Kampf!

Gentrifizierung bedeutet nicht nur sauber geleckte Fassaden und horrende Mieten, sondern es bedeutet die gezielte Verdrängung von allen, die nicht in das Bild der Stadt der Reichen passen. Wer nicht will, dass die eigene Stadt plötzlich wie München oder Berlin endet, muss früh genug handeln. Und Leipzig als Boomtown steht absehbar vor den selben Entwicklungen. Jede Form des Widerstands dagegen soll erstickt werden oder bestenfalls gar nicht erst entstehen. Widerständige Orte und Projekte sind dafür ein wichtiger Baustein. In dem Lichte sind auch die hiesigen anti-linken Kampagnen um Connewitz zu betrachten. Wobei Connewitz nur als Schlagwort dient, der Verdrängungskampf tobt in ganz Leipzig. Nur, wie wir finden ziemlich einseitig.

Doch mit uns wird zu rechnen sein. Legt ihr die Hände an die Liebig34 sind wir da! Ein Angriff auf die Liebig, stellt einen direkt Angriff auf uns und unsere Überzeugenen dar. Unsere Aktionsformen richten wir dabei nicht daran aus, ob es bürgerlich eingestellten Menschen genehm ist. Wir sehen uns im Nebel der Nacht und im Rauch der Barrikaden. 5-10 Mio Sachschaden https://de.indymedia.org/node/59476

Die Perspektive ist der gemeinsame Kampf aller Unterdrückten gegen die herrschenden Verhältnisse.

Wir grüßen die FAZ, die uns mit ihren Aktionen immer wieder erfreuen!

Solidarität mit der Liebig34 & Co.!

Nieder mit Tom Schreiber!

Hoch die queere Revolution!