(Berlin) BREAKING NEWS: Liebig34 wieder räumungsbedroht > Kundgebung 31.8.2023 10:00

Die neuen Bewohner:innen in der Liebigstraße 34 #Liebig34 im Friedrichshainer Nordkiez sind räumungsbedroht. In einem Schreiben der angeblichen aktuellen Hausverwaltung wurde ALLEN Bewohner:innen bis zum 31.8. 10:00 gekündigt. Nachbar:innen der Liebig34 rufen zur Verteidigung der neuen Bewohner:innen zu einer Mahnwache am 31.8. ab 10:00 vor dem Haus auf. Und am 3.9. gibt es vor der Liebgig34 eine Kundgebung mit Kaffee und Kuchen zur gemeinsamen Vernetzung mit den neuen Bewohner:innen.