Kippt der nationale Veteranentag? Wird er zu einem politischen Desaster? Spannende Fragen...

Wir starten mit einer langen Kundgebung von 13.00 Uhr bis mindestens 18.30 Uhr. Im Moment ziert sich die Polizei mit einer Erlaubnis für die Ebertstr. Sie schweigen und beziehen sich auf eine Allgemeinverfügung, die sie uns noch nicht mal ausgehändigt haben. Und sie haben versucht, uns in eine Ecke des Tiergartens zu verschieben, wo es keinen Sichtkontakt mehr zum Veteranentag gibt.

Wir bestehen auf die Ebertstr. - Ecke Scheidemannstr-Dorotheenstr.. Eine Anwältin ist eingeschaltet. Unsere Mobilisierung auf den Ort bleibt bestehen. Die Polizei hat in Absprache mit dem Bundesinnenministerium entschieden die ganze Ebertstraße bis zur Amerikanischen Botschaft und dem Brandenburger Tor zum Sperrbezirk erklärt. Auf dieser Straße werden Limosinen anfahren, die Generäle und hochstellte Politiker*innen. Sie sollen vor unserem Anblick und Wut auf die weltweite Militarisierung „geschützt“ bleiben.

Achtet unbedingt auf aktuelle Ankündigungen!!

Ab 13.00 Uhr brauchen wir also Unterstützung und Präsenz.

Dazu jetzt die letzten Updates. Lest sie bitte bis zum Schluss durch.

Wir starten um 13.00 Uhr mit einem musikalischen und inhaltlichen Programm. Es werden spielen und singen Paul Geigerzähler, Patrick Carter, Chaos Urania und Sket. Es gibt Beiträge von Connection e.V. von Militärverweigern aus Ukraine, Russland, Angola und Israel, von Veteranen, Gisela Notz und Elisabeth Voss, Napuli Langa, von der Clownsarmee und Beiträgen aus Israel gegen die Massaker und den Genozid im Gaza, von Nadi und einigen anderen Menschen.

Weiter unten genaues Programm.

Wir verstehen uns als Angebot an alle, die unsere Kundgebung als Sprungbrett nutzen wollen um sich den Veteranentag mal näher anzuschauen. Und wir sind der Ort der Erholung und Reinigung, wenn Ihr aus dem Gelände des Veteranentages zurückgekommen seid und erst einmal all das Erlebte abstreifen wollt. Wir geben Raum, falls Ihr von Erlebtem berichten wollt.

Wir ermuntern das Angebot zur öffentlichen Teilnahme am Veteranentag selbstbewusst zu nutzen und Eure kritische Stimme auch innerhalb der abgesperrten Geländes zu erheben.

Der Veteranentag ist als ein Dankeschön aller Deutschen an „die“ Veteranen konzipiert und der Eintritt ist frei. Die Parlamentsveranstaltung muss frei zugänglich sein, sie ist öffentlich und Ausdruck des demokratischen Diskurses. Lasst Euch also nicht abwimmeln.

Sollte die Polizei so blöd sein, den Zugang zu verwehren, skandalisiert dies öffentlich. Es werden viele Medien anwesend sein. Besteht auf öffentlichen Zugang!

Wird der Zutritt verwehrt: Versammelt Euch vor den Toren, um Ablehnung zu jeglicher Art von Militär und „soldatischen Tugenden“ zum Ausdruck zu bringen.

Wer sich derart exponiert in die Öffentlichkeit stellt, seine*ihre posttraumatischen Belastungsstörungen in den Dienst einer Militarisierungspolitik stellt und sich instrumentalisiert für ein Militär (egal welches) und eine zukünftige Wehrpflicht, der*die muss und wird massive Kritik aushalten müssen. Wer sich dem nicht stellt, verweigert eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, die sehr wohl ein Recht hat, jedes Militär zu kritisieren.

Jede volle Stunde ab 14.00 Uhr werden wir auf der Kundgebung Lärm machen und alle Menschen dadurch im Geiste unterstützen, die innerhalb des Geländes ihren Widerspruch zu dem Veteranentag sichtbar machen wollen. Jede Stunde werden wir laut. Bringt mit, was lärmt und der ganzen Familie Spaß macht.

Jede volle Stunde zeigen wir unser Solidarität mit Menschen, die zur vollen Stunde in und um den Reichstag herum ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Unser politische Eckpunkte für die Kundgebung sind klar:

Gegen jeden Krieg. Gegen jedes Militär. Keine Nationalfahnen und keine Parteien. Keine autoritären Gruppen. Wer das nicht respektiert, greift den Charakter der Kundgebung an.

Es wird sich zu Übergriffen gemeinsam verhalten. Niemand wird alleine gelassen.

Der Ermittlungsausschuß ist ab 13.00 Uhr bis Ende der Veranstaltung besetzt. Nutzt ihn bitte.

030 69 22 222

Damit wir einen Überblick über mögliche Maßnahmen der Polizei bekommen und auch mögliche juristische Folgen solidarisch gemeinsam lösen werden. Dazu müssen wir wissen, was Euch widerfahren ist, und wie wir Kontakt zu Euch bekommen.

Wir sind bemüht ein Sanitäter*innenteam zu gewinnen.

Denkt an das Wetter. Getränke mitbringen. Und Schirme gegen Regen und Sonne und dergleichen. Denkt dran, um laut zu sein, gibt es Flöten, Geigen, Trillerpfeifen, Trommeln, Kochgeschirr und was die Phantasie sonst so hergibt.

Die Eingänge, drei an der Zahl zum Gelände, sind an der Paul-Löbbe- Allee, am Ende der Ebert Straße (dort wo wir stehen) und auf der Wilhelmstr. Natürlich muss mit Sicherheitschecks gerechnet werden. Rollkoffer werden vielleicht nicht so gerne am Eingang gesehen werden. Wer nicht rein will, kann mit Rollkoffern kommen. Wer die militaristische Veranstaltung mit Kreativität und Absurditäten zum Verzweiflung bringt, wird viel Freude bei den Antimitarist*innen auslösen. Nichtsverärgert das Militär verständlicherweise mehr, als Chaos, so dass der Plan ins Wasser fällt. Und wenn gelacht wird, wenn hohe Offiziere und Politiker, die Front abschreiten wollen.

Von Uniformträger*innen lassen wir uns nicht verunsichern. Nackt sehen sie alle gleich aus.Wir versuchen ein Dixklo zu ordern, wenn die Polizei es nicht verhaftet.



Es wird keine Waffenshow geben. Auch soll angeblich das Tragen von Uniformen minimiert werden um (ehemalige) Soldaten mit PTBS nicht zu triggern ( im Ernst!). Wir glauben das erst, wenn wir es sehen. Bedenkt, das Parlament will ein Danke an die 50 Millionen Veteranen (inklusive der Verbrecher aus der Wehrmacht in der Bundeswehr) aussprechen. Das ganze soll zivil und völlig normal daher kommen. Nichts daran ist normal. Soldaten sind zu Mördern ausgebildete Menschen. Überall. In jedem Land.

Und wer traumatisiert aus der Armee zurückkommt, hat seine Waffe zu zerbrechen und auf Militärs zu spucken und sich nicht als „Held*in“ feiern lassen. Das gilt für jedes Militär.

Wir freuen uns auf Euch. Was immer Ihr also macht, macht es gut. Und denkt daran: unsere Kundgebung sollte immer eine ansehnliche Anzahl von Menschen bevölkern.

Für die Reisenden aus Jena (14.6):

Alle Menschen, die erschöpft und müde aus Jena zurückgekommen sind, bringt Euch ein Sitzkissen und chillt! Aber kommt. Masse ist Klasse! All Arms we need. Auch rummgammeln hilft!

Wir können kein Essen für alle gewährleisten. Bitte nehmt Euch ausreichend leckeres Zeug mit. Es wird ein moderiertes offene Micro geben. Spontane Durchsagen sind möglich. Unterstützt unsere Kundgebung. Sorgt gut für Euch.

Gegen jeden Krieg – gegen jedes Militär – disarm patriarchy!

Ermittlungsausschuss 692 22 222 besetzt ab 13.00 Uhr bis Ende Veranstaltung

Demoticker: wird wahrscheinlich eingerichtet

Webseite: https://antikrieg.noblogs.org/

Insta einer befreundeten Gruppe:

https://www.instagram.com/reel/DKXctm8s9x1/?igsh=ZXZjZmdsd2xzY2Y1

PROGRAMM ABLAUF (kann sich noch ändern!)



13.00 Begrüßung

Basic

EA

Schutzkonzept

Ablauf Bühnenprogramm

Danksagungen

Ab 13.30

Patrick Carter 2-3 Lieder

13.45

(Harlemus) Wehrpflichtiger 1978

ein Lied von der Klampfe und ein paar Worte

14.00

Patrick Carter 2-3 Lieder

14.15

VVN/ BDA

14.30

Franz Connection e.V.

14.45

Patrick oder Paul

15.00

Franz Connection e.V.

Open Mic.

15.15

Konstantyn Ukraine

Post soviet left

Open Mic

15.30

Paul Geigerzähler

15.45

Anarchistischer Widerstand in der Bundeswehr 1985

Wehrpflicht

15.45

Paul Geigerzähler

16.00

Or - New Profile Israel

Militärverweiger*innen in Israel

16.15

Gisela Notz

Die Waffen nieder - keine/r muss mehr töten lernen!

16.30

Chaos Urania - Queere Dragshow

Ab hier ungefähr Daniel Lücking

BW-Veteran (Auslandseinsatz Afghanistan)

16.45

Gisela Notz

Gleichberechtigung heißt: Komplette Abschaffung aller Kriegsdienste.

17.00

Elisabeth Voss

„Die Waffen nieder!"

Die Pazifistin Bertha von Suttner (1843-1914)

Open Mic

17.15

Chaos Urania

17.30

Basta

sozialrevolutionäre und feministische Beratungsinitiative

Bundeswehr & Arbeitsamt

Napuli Langa

O-Platz Besetzerin über polnischen Militär und der Kampf gegen Refugees.

17.45

ev. öffentliche Pressekonferenz

Scet -Theater

18.00

Emaunuel – Militärverweigerer Angola über Krieg

18.15

Chaos Urania

18.30

Nadi

über Verfolgung/Genozid an den Romani / Denkmal

18.45

unterschiedliche Stimmen aus Israel/Palästina

19.00

Patrick Carter oder Paul Geigerzähler

Clownsarmee

Paul Geigerzähler

Abmoderation