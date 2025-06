(B) Keine Ausbildung zum Töten - Aktion gegen Hotel Andel's

In einer Phase der Normalisierung von Kriegsvorbereitung, Gewinnabschöpfung der Kriege in der Ukraine und Rohstoffkriege in Afrika, der Unterstützung der Massaker Israels in Palästina und Nachbarländern, der Abschottung der Grenzen und präventiven Aufstandsbekämpfung, suchen die bewaffneten Organe verzweifelt nach Menschen, die bereit sind schmutzige Aufgaben zu übernehmen.

Am 18. und 19. November wird im selben Hotel die Berlin Security Conference stattfinden, mit Beteiligung von Konzernen wie Taurus und Elbit.

https://www.euro-defence.eu/wp-content/uploads/2025/01/BSC25_information...

Für uns ergibt sich die klare Notwendigkeit solche Veranstaltung zu verhindern, mindestens zu sabotieren oder den Ausrichtern ein negatives Image zu verpassen. Unsere kleine Aktion reiht sich ein in ähnliche Angriffe wie in Göttingen, https://www.tagesschau.de/inland/regional/niedersachsen/ndr-farbattacke-... und Bremen, https://de.indymedia.org/node/516991.

Gleichzeitig drücken kleine und große Angriffe gegen die autoritäre Zurichtung der Gesellschaft auch unsere Solidarität mit den Gefangenen und ihren Forderungen aus:

- Für Maja, im Hungerstreik in Budapest

- Für die weiteren Gefangenen im Budapest und Antifa-Ost Komplex

- Für die Anarchist*innen N. und M.in München

- Für Daniela Klette

- Für Marianna, Dimitra und die anderen Gefangenen im Ampelokipi Fall.

- Glück für die Gesuchten