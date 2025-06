„Unangenehme Atmosphäre“: So war der Veteranentag in Berlin

Veteranendorf am Bundestag

Am Sonntag, den 15.6.2025 war Veteranentag. Deswegen hatten der Bundestag und das Kriegsministerium ein Veteranendorf aufgebaut. Es stand auf einer recht kleinen Fläche östlich und nördlich des Reichstages zwischen Präsidenten-Palast, Spree und Paul-Löbe-Haus.

Viele Absperrungen und noch mehr Knarren

Um das Veteranendorf war ein Absperrgürtel der Polizei mit Hamburger Gittern. Dann kam noch eine Absperrung. Hier fanden Kontrollen wie am Flughafen statt. Das erste, was einem nach dem Betreten des Festgeländes ins Auge fiel, waren die bewaffneten Feldjäger. Es gab auch ganz normale Soldat*innen, die mit Knarre rumliefen. Und Polizei. Und MAD. Und Personenschutz für die vielen Goldfasane. Alle mit Knarre. Und richtig unsympathische Security. Und Veteranen in Stichschutzweste. Die gesamte Atmosphäre war sehr unangenehm und toxisch. Für eine Person von uns, die ein PTBS mit rumschleppt, was das alles sehr belastend.

Wenig los

Warum die vielen Waffen? Falls die Chaoten kommen? Oder Frau Merkel? Dann wäre wenigstens was los gewesen, denn außer den Bundis waren sehr wenige Leute da. Auf den kleinen Bühnen spielten die Musiker oft fast für sich alleine. „ Gut besucht, aber keine Massenveranstaltung“ findet Niko Preitschaft vom Tagesspiegel. Dem rbb gings ähnlich: Auf deren Bildern ist der Platz vor der Hauptbühne fast leer. Bei uns war es umgekehrt: Vor der Hauptbühne war was los, im Rest der Veranstaltung Leere.

Alles tarngrün

Die vielen Stände waren langweilig. Einer tarnfleckgrün wie der andere. Im Vergleich zum Tag der Offenen Tür der Regierung oder des Bundestages gab es fast nichts zivilgesellschaftliches oder Angebote für normale Bürger*innen.

Das, was wir am Interessantesten fanden, war ein Lobbyismus-Stand einer Firma, die Prothesen baut, die auch den Stinkefinger zeigen kann.

Das fand auch Minister Pistolenschuss bei seinem Rundgang am Interessantesten und wählte diesen Ort zum Posieren.

Green Devils

Am Bundestag posieren dürften auch die Green Devils posieren. Das ist eine Mitgliedsgruppe des „Bundes Deutscher Einsatzveteranen“. Die hatten sogar hochoffiziell ein Zelt. Und das, obwohl bei denen schon das Logo und alles andere auch „Naziprepper“ schreit. Mehr zu den Green Devils in unserer Recherche „Saufen, Schießen, Abhitlern“:

https://antifawerkstatt.noblogs.org/post/2025/05/09/schiessen-saufen-abhitlern-die-veteranen-vereine-hinter-dem-veteranentag/

„Soldaten sind Mörder!“

Der Protest fand trotzdem einen Weg ins Gelände. Es gab eine Kritzelwand. Dort schrieben Leute ihre Namen hin und was sie sonst so dachten. Dort fanden wir geschrieben: „Soldaten sind Mörder“, „Bis einer heult…“ und „Wir wollen Frieden!“

Mehr Infos:

„Saufen, Schießen, Abhitlern“ : Was sind die Veteranenverbände?

https://antifawerkstatt.noblogs.org/post/2025/05/09/schiessen-saufen-abhitlern-die-veteranen-vereine-hinter-dem-veteranentag/

Adbusting-Alarm in Berlin! Über 100 gefälschte Bundeswehr-Plakate!

https://antifawerkstatt.noblogs.org/post/2025/06/14/adbusting-alarm-in-berlin-ueber-100-gefaelschte-bundeswehr-plakate/

Adbusting-Protest gegen den Veteranentag in 14 Städten:

https://jugend.dfg-vk.de/adbusting-protest-gegen-den-veteranentag-in-13-staedten/

Save the date: Skillshare zu Kreativ-Protest vom Fr. 3.10. bis 5.10.

https://antifawerkstatt.noblogs.org/post/2025/06/12/save-the-date-skillshare-zu-kreativ-protest-vom-fr-3-10-bis-5-10/