B: Mobimaterial & Update zur Demo in Solidarität mit Daniela Klette

In der letzten Woche konnten bereits viele Plakate und auch Sprühereien, nicht nur in den üblichen Szenekiezen, entdeckt werden.



Veröffentlicht gern weitere Aufrufe, Aktionen, Poster, Banner und was euch sonst noch so einfällt.



Hier gibt es weiteres Material, Plakate, Flyer, Stencils als Download, zum selbst Ausdrucken, Teilen und Verbreiten.



Die Plakate findet ihr in Berlin auch in den üblichen Läden:



Lunte (Weisestraße 53, Neukölln)

Kalablik (Reichenberger Straße 63A, Kreuzberg)

New Yorck - Bethanien (Mariannenplatz, Kreuzberg)

Rigaer94 (Rigaer Straße 94, Friedrichshain)

Scherer (Schererstraße 8, Wedding)



und weiteren.





Route:









Stencil zum Ausdrucken und Sprühen:









Animiertes GIF zum einbinden auf Blogs & sharen:











Aufruf: https://de.indymedia.org/node/489343

Aufruf in Englisch: https://de.indymedia.org/node/491064



Update zur Demo (Deutsch/English): https://de.indymedia.org/node/492559



Brief von Burkhard: https://de.indymedia.org/node/477999

English: https://de.indymedia.org/node/483636



Brief von Daniela an die Rosa Luxemburg Konferenz: https://www.jungewelt.de/rlk/de/article/491668.gru%C3%9Fwort-aus-der-haf...



Artikel mit weiteren Plakaten (unten auch zum Download): https://de.indymedia.org/node/492267



Solidaritätserklärung von Perspektive Kommunismus: https://de.indymedia.org/node/491117



Aufruf Rote Hilfe Berlin:https://berlin.rote-hilfe.de/2025/02/05/stoppt-den-staatsterrorismus/



Aufruf Berliner Versammlung in Gedenken an Kyriakos und in Solidarität mit den Verhafteten im Ambelokipi Verfahren: https://de.indymedia.org/node/493602



Video einer Intervention auf der Warschauer Brücke in Berlin:

https://player.vimeo.com/video/1056859243?h=0652169cc0



Letzter Updateartikel zur Situation von Daniela: https://de.indymedia.org/node/490707







----



ENGLISH:





In a few days, on Saturday 22nd February, we will come together for a demonstration in solidarity with Daniela Klette and all other prisoners and people in hiding and underground.



The weather forecast promises at least a little less icy temperatures than the last days, but it will be cold enough and a scarf and hat are recommended. After all, it will be a long day after the Nazi march (https://de.indymedia.org/node/491192) in Mitte and Friedrichshain has to be stopped before.



Over the past week, many posters and spray-paintings have already been discovered, and not just in the usual typical neighbourhoods.



Feel free to publish further calls, actions, posters, banners and anything else you can think of.



Here you can download further material, posters, flyers and stencils to print out, share and spread.



You can also find the posters in the usual places in Berlin:





Lunte (Weisestraße 53, Neukölln)

Kalablik (Reichenberger Straße 63A, Kreuzberg)

Bethanien (Mariannenplatz, Kreuzberg)

Rigaer94 (Rigaer Straße 94, Friedrichshain)

Scherer (Schererstraße 8, Wedding)



and more.







Call in English: https://de.indymedia.org/node/491064



Update for the Demo (Deutsch/English): https://de.indymedia.org/node/492559



Artikel with more Posters : https://de.indymedia.org/node/492267



Solidarity Declaration of Perspektive Kommunismus: https://de.indymedia.org/node/491117



Letter of Burkhard: https://de.indymedia.org/node/477999

English: https://de.indymedia.org/node/483636



Letter of Daniela for Rosa Luxemburg Conference: https://www.jungewelt.de/rlk/de/article/491668.gru%C3%9Fwort-aus-der-haf...



Call Rote Hilfe Berlin:https://berlin.rote-hilfe.de/2025/02/05/stoppt-den-staatsterrorismus/



Call Berlin assembly in memory of K. Ximitiris and in solidarity wih the persecuted for the Abelokipoi case: https://de.indymedia.org/node/493602





Video of an Intervention at Warschauer Brücke in Berlin:

https://player.vimeo.com/video/1056859243?h=0652169cc0



Last Updatearticle of Danielas Situation: https://de.indymedia.org/node/490707





Solidarität ist unsere Waffe – Freiheit und Glück für alle Verfolgten und Gefangenen!

Freiheit für Daniela – Freiheit für alle!



Samstag, 22.02.25 – 18:30 – Oranienplatz