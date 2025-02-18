B: Mobimaterial & Update zur Demo in Solidarität mit Daniela Klette
In wenigen Tagen , am Samstag den 22.02.25, ist es soweit und wir kommen zur Demonstration in Solidarität mit Daniela Klette und allen anderen Gefangenen und Untergetauchten zusammen. Der Wetterbericht verspricht zumindest ein bisschen weniger eisige Temperaturen als in den letzten Tagen, aber es wird kalt genug, sodass Schal und Mütze empfehlenswert sind. Schließlich wird es ein langer Tag, nachdem vorher noch der Naziaufmarsch (https://de.indymedia.org/node/491192) in Mitte und Friedrichshain gestoppt werden muss.
In der letzten Woche konnten bereits viele Plakate und auch Sprühereien, nicht nur in den üblichen Szenekiezen, entdeckt werden.
Veröffentlicht gern weitere Aufrufe, Aktionen, Poster, Banner und was euch sonst noch so einfällt.
Hier gibt es weiteres Material, Plakate, Flyer, Stencils als Download, zum selbst Ausdrucken, Teilen und Verbreiten.
Die Plakate findet ihr in Berlin auch in den üblichen Läden:
Lunte (Weisestraße 53, Neukölln)
Kalablik (Reichenberger Straße 63A, Kreuzberg)
New Yorck - Bethanien (Mariannenplatz, Kreuzberg)
Rigaer94 (Rigaer Straße 94, Friedrichshain)
Scherer (Schererstraße 8, Wedding)
und weiteren.
Route:
Stencil zum Ausdrucken und Sprühen:
Animiertes GIF zum einbinden auf Blogs & sharen:
Aufruf: https://de.indymedia.org/node/489343
Aufruf in Englisch: https://de.indymedia.org/node/491064
Update zur Demo (Deutsch/English): https://de.indymedia.org/node/492559
Brief von Burkhard: https://de.indymedia.org/node/477999
English: https://de.indymedia.org/node/483636
Brief von Daniela an die Rosa Luxemburg Konferenz: https://www.jungewelt.de/rlk/de/article/491668.gru%C3%9Fwort-aus-der-haf...
Artikel mit weiteren Plakaten (unten auch zum Download): https://de.indymedia.org/node/492267
Solidaritätserklärung von Perspektive Kommunismus: https://de.indymedia.org/node/491117
Aufruf Rote Hilfe Berlin:https://berlin.rote-hilfe.de/2025/02/05/stoppt-den-staatsterrorismus/
Aufruf Berliner Versammlung in Gedenken an Kyriakos und in Solidarität mit den Verhafteten im Ambelokipi Verfahren: https://de.indymedia.org/node/493602
Video einer Intervention auf der Warschauer Brücke in Berlin:
https://player.vimeo.com/video/1056859243?h=0652169cc0
Letzter Updateartikel zur Situation von Daniela: https://de.indymedia.org/node/490707
----
ENGLISH:
In a few days, on Saturday 22nd February, we will come together for a demonstration in solidarity with Daniela Klette and all other prisoners and people in hiding and underground.
The weather forecast promises at least a little less icy temperatures than the last days, but it will be cold enough and a scarf and hat are recommended. After all, it will be a long day after the Nazi march (https://de.indymedia.org/node/491192) in Mitte and Friedrichshain has to be stopped before.
Over the past week, many posters and spray-paintings have already been discovered, and not just in the usual typical neighbourhoods.
Feel free to publish further calls, actions, posters, banners and anything else you can think of.
Here you can download further material, posters, flyers and stencils to print out, share and spread.
You can also find the posters in the usual places in Berlin:
Lunte (Weisestraße 53, Neukölln)
Kalablik (Reichenberger Straße 63A, Kreuzberg)
Bethanien (Mariannenplatz, Kreuzberg)
Rigaer94 (Rigaer Straße 94, Friedrichshain)
Scherer (Schererstraße 8, Wedding)
and more.
Call in English: https://de.indymedia.org/node/491064
Update for the Demo (Deutsch/English): https://de.indymedia.org/node/492559
Artikel with more Posters : https://de.indymedia.org/node/492267
Solidarity Declaration of Perspektive Kommunismus: https://de.indymedia.org/node/491117
Letter of Burkhard: https://de.indymedia.org/node/477999
English: https://de.indymedia.org/node/483636
Letter of Daniela for Rosa Luxemburg Conference: https://www.jungewelt.de/rlk/de/article/491668.gru%C3%9Fwort-aus-der-haf...
Call Rote Hilfe Berlin:https://berlin.rote-hilfe.de/2025/02/05/stoppt-den-staatsterrorismus/
Call Berlin assembly in memory of K. Ximitiris and in solidarity wih the persecuted for the Abelokipoi case: https://de.indymedia.org/node/493602
Video of an Intervention at Warschauer Brücke in Berlin:
https://player.vimeo.com/video/1056859243?h=0652169cc0
Last Updatearticle of Danielas Situation: https://de.indymedia.org/node/490707
Solidarität ist unsere Waffe – Freiheit und Glück für alle Verfolgten und Gefangenen!
Freiheit für Daniela – Freiheit für alle!
Samstag, 22.02.25 – 18:30 – Oranienplatz
Ergänzungen
Источник Молдова
продолжить Молдова
казино
Мир онлайн-казино: слоты, игры и азарт в цифровую эпоху
В последние годы онлайн-казино стали невероятно популярными, привлекая миллионы игроков со всего мира. Удобство игры слоты онлайн, огромный выбор развлечений и возможность получить выигрыш сделали этот вид досуга одним из самых востребованных. Давайте разберёмся, что делает казино в интернете таким притягательным, и какие слоты завоевали сердца игроков.
Почему онлайн-казино так популярны?
Доступность 24/7 – больше не нужно ехать в реальное казино, ведь играть можно в любое время и в любом месте.
Разнообразие игр – тысячи слотов, включая dynamite777kигровые слоты, слоты игровые автоматы онлайн россия, слоты 777 игровые автоматы бесплатно.
Бонусы и акции – онлайн-казино предлагают выгодные бонусы, фриспины и программы лояльности.
Безопасность – современные технологии шифрования обеспечивают защиту персональных данных.
Слоты – короли онлайн-казино
Слоты – это самая популярная категория игр казино. Разработчики предлагают тысячи вариантов, от классических фруктовых автоматов до современных сюжетных игр с потрясающей графикой. Среди самых популярных видов слотов:
Классические слоты – трёхбарабанные автоматы, напоминающие старые добрые «однорукие бандиты».
Видеослоты – современные игры с анимацией, бонусными раундами и захватывающим сюжетом.
Прогрессивные слоты – игры, в которых джекпот увеличивается с каждой ставкой, достигая миллионов долларов.
Мегавейсы – инновационные слоты, где количество выигрышных линий меняется с каждым спином.
Как выбрать слот для игры онлайн?
При выборе слота важно учитывать несколько факторов:
RTP (Return to Player) – показатель возврата игроку. Чем выше RTP, тем больше шансов на выигрыш.
Волатильность – низкая волатильность означает частые, но небольшие выигрыши, а высокая – редкие, но крупные.
Бонусные функции – фриспины, множители, дополнительные символы могут увеличить шансы на успех.
Дизайн и тема – игра должна быть не только прибыльной, но и приносить удовольствие.
Советы для успешной игры в казино
Чтобы получать удовольствие от игры и не потерять больше, чем можете себе позволить, следуйте этим правилам:
Устанавливайте лимиты – заранее определите сумму, которую готовы потратить.
Используйте бонусы – они помогут продлить игровую сессию и увеличить шансы на выигрыш.
Играйте в проверенных казино – выбирайте лицензированные платформы с хорошими отзывами on line casino
Не гонитесь за потерями – если не везёт, лучше сделать паузу.
Помните, что казино – это развлечение – относитесь к игре как к хобби, а не к способу заработка.
Где играть в слоты онлайн?
Если вы хотите играть в слоты бесплатно и без регистрации вулкан или попробовать слоты dynamite777k демо, есть множество сайтов, где это возможно. Для игры на реальные деньги можно выбрать слоты на реальные деньги онлайн игровые, слоты онлайн играть на деньги рубли, а также слоты на деньги скачать на телефон.
Итог
Онлайн-казино предлагают огромное разнообразие игр, а слоты являются их главной жемчужиной. Возможность играть слоты онлайн без ограничений по времени и месту делает этот вид развлечений привлекательным для миллионов людей. Однако важно подходить к азартным играм с умом, выбирая только надёжные казино и следуя принципам ответственной игры. Удачи в мире онлайн-слотов!
Кухни на заказ с учетом ваших пожеланий и требований
www.duc-sozvezdie.ru - Перейти на сайт производителя кухонь.
зеркало vodka bet
vodkabet водка казино - vodka.bet, водкабет зеркало
Онлайн казино с лицензией, доступные из России
Он-лайн казино с лицензией, доступные из России, занимают важное место в мире азартных игр. С каждым годом законодательство изменяется, и пользователи ищут законные варианты для ведения игры с максимальной безопасностью и комфортом. В этой статье мы рассмотрим легальные казино онлайн у нас в стране 2025 года, также новинки в этой сфере.
Законные онлайн казино у нас в стране 2025 года
В 2025 году рынок онлайн-казино в России продолжает развиваться, и все больше азартных заведений получает лицензии, дозволяющие легально предоставлять свои услуги юзерам. Легальные казино, обычно, делают отличное предложение широкий выбор игровых автоматов, настольных игр и живых казино, что позволяет игрокам наслаждаться многообразием развлечений онлайн казино с лицензией
Одним из ключевых качеств законных казино является наличие лицензии от соответственных органов, что гарантирует правдивые игры и охрану прав пользователей. В России существует несколько зон для азартных игр, таких как Азов-Сити и Сибирская монета, где расположены лицензированные операторов.
Новые казино 2025 года для ведения игры на рубли
Из года в год возникает больше новых казино, которые принимают в хорошем качестве валюта рубли, что делает их доступными для русских игроков. Новые платформы часто предлагают привлекательные бонусы, акции и турниры, что становится отличным стимулом для вербования новых юзеров.
К числу популярных свежих релизов 2025 года относится казино с уникальными автоматами для игры и эксклюзивными предложениями. Казино также заботятся о мобильной адаптивности своих площадок, что позволяет игрокам наслаждаться играми на различных устройствах, включая смартфоны и планшеты.
Защита и безопасность игроков
Законные онлайн казино дают обеспечение надежную охрану личных данных и средств пользователей. Использование современных технологий шифрования и обеспечение безопасных платежных методов дозволяет игрокам избежать рисков, связанных с мошенничеством. Это делает законные казино более привлекательными по сравнению с незаконными, которые могут подвергать игроков опасности.
Заключение
Он-лайн казино который имеет лицензию, доступные из Рф в 2025 году, делают отличное предложение игрокам множество возможностей для азартного времяпрепровождения. Законные платформы обеспечивают неопасную игру на рубли и предоставляют широкий выбор развлечений. Новые казино 2025 года веселят игроков не только разнообразием игр, да и щедрыми бонусами. Выбор законного казино это залог качественного и неопасного игрового опыта.
опубликовано здесь Молдова
страница Молдова
vodka регистрация
водка бета официальный сайт - vodka casino, водкабет
New retro casino
Нью Ретро Казино становится более популярным посреди любителей азартных игр, совмещая в себе ностальгический дизайн и современные технологии. данный новый проект предлагает игрокам уникальный опыт, который сочетает в себе элементы классических казино и новейшие разработки в мире гемблинга.
Концепция Нью Ретро Казино
Нью Ретро Казино вдохновлено эстетикой 80-х и 90-х годов, что позволяет сделать атмосферу, полную мемуаров о старенькых благих автоматах для игры и классических настольных забавах. Однако, невзирая на ретро-дизайн, казино делает отличное предложение игрокам все преимущества современного он-лайн-игорного базара от качественной графики до продвинутых технологий безопасности.
Игровой ассортимент
Казино предлагает широкий выбор игр, включая классические игровые автоматы, рулетку, блэкджек и покер. Все забавы сделаны с высочайшим качеством и обеспечивают захватывающий игровой процесс. Нью Ретро Казино также интенсивно добавляет новые игровые автоматы, чтобы игроки всегда могли услаждаться неизвестно чем свежайшим и увлекательным.
Сайт Нью Ретро Казино
New retro casino официальный сайт завлекает пользователей своим ярким и запоминающимся дизайном. На основной странице можно найти информацию о новых играх, текущих акциях и бонусах. Навигация по сайту проста и интуитивно понятна, что упрощает поиск необходимых игр.
Призы и акции
Нью Ретро Казино предлагает своим игрокам множество привлекательных бонусов и акций. Именно это приветственные бонусы для новых юзеров, и постоянные акции для неизменных игроков. Специальные предложения делают забаву более увлекательной, дозволяя увеличить шансы на выигрыш.
Безопасность и поддержка
Нью Ретро Казино беспокоится о безопасности собственных игроков. Все личные данные и финансовые транзакции защищены с использованием современных технологий шифрования. Кроме того, казино делает отличное предложение круглосуточную поддержку, чтобы скоро решать любые возникшие вопросы.
Заключение
Нью Ретро Казино это образцовое предложение тем, кто хочет соединять ностальгию о классических играх на интерес с современными технологиями. С различным игровым ассортиментом, ясным дизайном и обильем призов, это казино обещает стать популярным выбором среди гемблеров. Для получения животрепещущей инфы и доступа к играм, посетите официальный сайт Нью Ретро Казино.