[B] Update zur Demonstration in Solidarität mit Daniela Klette am 22.02.2025

Der EA wird unter der Nummer 030 6922222 erreichbar sein.

Die Demo soll auch als kämpferischer Abschluss eines erfolgreichen Tages mit zahlreichen Aktionen gegen den geplanten Naziaufmarsch in Friedrichshain verstanden werden.

Weitere Inofrmationen zu eventuellen Routenänderungen durch die Cops folgen.

Poster für die Demonstration findet ihr an folgenden Orten:

Schwarze Risse, Kalabal!k, New Yorck Bethanien, Rigaer 94

Solidarität ist unsere Waffe – Freiheit und Glück für alle Verfolgten und Gefangenen

Freiheit für Daniela – Freiheit für alle!

[B] Update on the demonstration in solidarity with Daniela Klette on 22.02.2025

Stop State Terrorism

Solidarity with the People in Hiding and the Prisoners

Almost a year ago, on February 26, 2024, Daniela Klette was arrested in her apartment in Kreuzberg and has been in custody in Vechta Prison ever since. Her comrades Ernst-Volker Staub and Martin (Burkhard Garweg) are still in hiding and are successfully evading the German state's grasp.

On February 22, 2025, we will take our solidarity to the streets with a strong, united and imaginative demonstration.

Take part in organizing the demonstration, bring banners and flags, be prepared, it is going to be cold.

The EA will be available on 030 6922222.

The demonstration should also be seen as a militant conclusion to a successful day of numerous actions against the planned Nazi march in Friedrichshain.

Information about changes of the route by cops will follow.

Poster for the demonstration are available here:

Schwarze Risse, Kalabal!k, New Yorck Bethanien, Rigaer 94

Solidarity is our weapon - Freedom and Happiness for all Persecuted and Imprisoned

Free Daniela - Free Them All!

Die Route:

Auftaktkundgebung (18:30): Oranienplatz – Oranienstraße – Axel-Springer-Straße – Kommandantenstraße - Alte Jakobstraße – Stallschreiberstraße – Oranienstraße – Moritzplatz – Prinzenstraße - Sebastianstraße - Luckauer Straße – Oranienstraße – Adalbertstraße - Kottbusser Tor - Reichenberger Straße – Manteuffelstraße – Audre-Lorde-Straße – Waldemarstraße - Lausitzer Platz - Lausitzer Straße - Wiener Straße – Oranienstraße – Mariannenstraße – Mariannenplatz – Bethaniendamm - Köpenicker Straße - Abschlusskundgebung: Köpenicker Straße zwischen Bona-Peiser-Weg und Adalbertstraße