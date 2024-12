Gegen die deutsche Waffenhilfe für den Genozid in Gaza und die türkischen Angriffe gegen Rojava – Farbe und Parole am CDU Büro in Villingen

In dem von uns angegangen Büro hat auch Thorsten Frei CDU Bundestagsabgeordneter sein Wahlkreis Büro. Für diesen Herr Frei sind alle welche sich gegen den Krieg Israels aussprechen und Solidarität mit Palästina zeigen gleich mit der Hamas und terorristsich. Gegen die Aufnahme von geflüchteten aus Gaza spricht er sich pro Forma im generellen aus da diese den Antisemitismus in die BRD importieren würden. Zugleich kann nach Herr Frei Israel keine systematischen Verbrechen im Krieg gegen die Bevölkerung Gazas begehen da es sich beim Staat Israel um eine Demokratie handelt.

Die deutsche Unterstützung für den Krieg des Nato verbündeten Türkei gegen die kurdische Befreiungsbewegung und die revolutionäre Linke in der Türkei und auch die Unterstützung der neue Angriff gegen die Demokratische Selbstverwaltung Nord- Ostsyrien und Rojava sind bekannt. Das Lager der Herrschenden in der BRD steht treu an der Seite der Türkei, 2024 wurden Rüstungsexporte in Rekordhöhe an das AKP Regime durchgewunken.

Genug Gründe die CDU als Teil der Rechten hier anzugreifen.

Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf – free palestine!

Biji berxwedana rojava!

#riseup4rojava