Aufruf zur Beteiligung Bremen4Rojava Sternmarsch

Einladung zum Bremer Sternmarsch "Stoppt Erdogan! Solidarität mit Rojava!" am 09. November 2019 um 14 Uhr

Auf Befehl des türkischen Präsidenten Erdogan, hat das Militär der Türkei mit Unterstützung dschihadistischer und islamistischer Söldner, am 09. Oktober 2019, die Demokratische Konföderation Nord-Ost-Syrien (Rojava) völkerrechtswidrig angegriffen.

Das "Bündnis Bremen für Rojava" geht am 09. November 2019 ab 14 Uhr, einen Monat nach Beginn der Invasion, mit einer Großdemonstration auf die Straße um ein Zeichen gegen diesen Krieg zu setzen. Dazu laden wir euch herzlich ein! Wir planen einen Sternmarsch, der durch drei Finger repräsentiert wird. Die Finger sind farblich gekennzeichnet und entsprechen den unterschiedlichen Strömungen der Revolution. Zusammen bilden sie die Farben der Flagge Rojavas.

Gelber Finger: multiethnisch und interreligiös

Start: 14:00 vor dem Rheinmetall-Büro in der Verdener Straße am Osterdeich

Grüner Finger: feministisch, LGBTIQ* und ökologisch

Start: 14:00 Flughafen Bremen

Roter Finger: internationalistisch und antifaschistisch

Start: 14:00 Bahnhof Walle

Wir würden uns freuen, dass ihr in dem Block mitlauft, der euch und eure Thematik am besten repräsentiert. Wenn ihr Lust auf einen Redebeitrag habt, tretet gern mit uns in Verbindung. Außerdem freuen wir uns über Unterstützung bei der Mobilisation und Organisation für eine möglichst große gemeinsame Demonstration.

In den nächsten Tagen senden wir euch den Routenplan mit den Treffpunkten und weitere der jeweiligen Strecken sowie weitere Informationen. Außerdem arbeiten wir an einem Appell. Wir würden uns freuen, wenn ihr diesen unterzeichnet und Teil des Bündnis werdet. Ein Plakat ist im Anhang. Schickt es über eure Kanäle und sagt allen Bekannten, Familien und Freund*innen bescheid!

Gemeinsam verteidigen wir die Werte Rojavas! Wir lassen die Menschen nicht allein, denn es geht auch um unsere Zukunft!

BIJÎ BERXWEDANA ROJAVA - BIJÎ HEBÛNA ROJAVA!

Bündnis Bremen für Rojava

Machen wir diese Demo zu etwas Besonderem! Wir alle sind gefragt!

Schick es über deine Kanäle und sag allen Bekannten, Familien und Freund*innen bescheid!

Wir möchten, dass du die Demo mitgestaltest und freuen uns über Transparente, Schilder und weitere kreative Aktionen. (Gerne in den jeweiligen Farben). Also engagier dich, bring alle deine Liebsten mit, mal Schilder mit passenden Sprüchen, teile unseren Aufruf auf all deinen Social Media Kanälen!

