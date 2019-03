Zeitmachine feat. Freemind Records

Song & Video-Release

Die Rapgruppe Zeitmachine (SchülerInnen der Demokratischen Schule Infinita aus Steinhorst) und das Schulprojekt Freemind Records veröffentlichen am 13.03.2019 ihren gemeinsamen Song Klimakrise als kostenfreien MP3-Download und als Musikvideo auf Youtube. Schon seit einigen Wochen sind einige Schüler und Schülerinnen der Demokratischen Schule Infinita dabei, sich an den Fridays for future-Demonstrationen zu beteiligen. Doch nur dabei sein, das reicht ihnen nicht. Deswegen haben sich einige im Rahmen des „Zeitmachine-Projektes“ an die Produktion eines Songs sowie eines dazugehörigen Videos gemacht um so die Schülerinitiative Fridays for future musikalisch zu unterstützen. Die Schülerin Tjorna bringt das Anliegen auf den Punkt: „Zeitmachine und FreeMind fordern mit unserem neuen Song dazu auf, sich zu organisieren, aufzustehen und die Klimakrise endlich mit konkreten Maßnahmen zu bekämpfen. Jetzt ist Zeit zu handeln um die Pariser Verträgen festgehaltenen Minimalziele zu erreichen. Ein Kohleausstieg nach 2030 ist keine Option!“ Der 12jährige Jonthan ergänzt: „Es ist höchste Zeit, dass die verantwortlichen Politiker die Ergebnisse und Appelle der Wissenschaftler ernst nehmen“. Sicher ist, dass sie und einige Mitschüler und Mitschülerinnen die freitäglichen Demonstrationen weiter unterstützen wollen.

Link zum Song: soundcloud.com/user-661737378/klimakrise

Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=gnVmk8Onhzs