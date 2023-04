Titelvorschlag: Nazis raus - aus dem Pott!

Nazis im Pott - Is nicht! (Überschrift)

Am 1. Mai wollen Neonazis in mehreren Ruhrgebietsstädten aufmarschieren. Der mittlerweile klägliche braune Haufen aus Dortmund plant eine Kundgebungstour in drei Städten. Aus Angst vor Gegenwehr und Blockaden verraten die Nazis mittlerweile nicht einmal mehr, wohin die Reise gehen soll. Fest steht jedoch, dass sie um 11 Uhr in Dortmund (Dorstfeld) starten.

Für uns als Ruhrpott-Antifas ist klar, dass wir die Nazis trotz ihres Versteckspiels aus der Deckung holen und stellen werden. Nazis haben im Ruhrpott nichts verloren! Hier, wo die Menschen seit Jahrzehnten kommen und gehen, wo sie sich niederlassen und wo sie miteinander und nebeneinander leben und arbeiten, lassen wir Menschenfeindlichkeit keinen Platz. Wir haben keinen Bock auf Nazischeiße. Egal ob Denkmäler oder Aufmärsche, eure Zeit ist abgelaufen. Deshalb rufen wir alle solidarischen Menschen auf, sich den Nazis am 1. Mai 2023 in den Weg zu stellen.

https://vimeo.com/821734403?share=copy