War das schon der heiße Herbst? Podiumsdiskussion, Berlin vom 16/02/23

In ganz Europa haben die in die Höhe schießenden Energiepreise und die Inflation zu einer Krise der Lebenshaltungskosten geführt, die durch die Lockdowns und den anhaltenden Krieg in der Ukraine ausgelöst wurde. Als Reaktion darauf sind Proteste und Kampagnen ins Leben gerufen worden. Die Platypus Affiliated Society lädt Euch ein, über die Bedeutung der aktuellen Krise und die Antworten der Linken darauf zu diskutieren. Wie lässt sich die gegenwärtige Krise verstehen? Wie hat die Linke bisher auf die Krise reagiert, und wie sollte sie auf diese Situation reagieren? Vor welchen Aufgaben steht die Linke in der gegenwärtigen Krise und welchen Hindernissen steht sie gegenüber? Gibt es historische Präzedenzfälle, aus denen die Linke lernen kann?

Mit: Marek Schauer (Jurist und Journalist aus Berlin)

Marcus Staiger (Heizung, Brot & Frieden)

Wilhelm Schulz (Gruppe ArbeiterInnenmacht)

Peter Nowak (freier Journalist)

https://www.youtube.com/watch?v=QK2wLePamSk