Bannerdrop in Hamburg! Stoppt die Hinrichtungen in Iran!

Im Folgenden teilen wir den Aufruf, des „Bündis sozialistischer Internationalismus“, welches zu der Kundgebung aufruft:

„Nein zu den Hinrichtungen! Stop executions in iran!

Anfang des Jahres strömten die Menschen auf die Straßen Irans. Sie leisteten Widerstand gegen das korrupte Regime, das sie seit 47 Jahren ausbeutet und brutal unterdrückt. Die Proteste wurden blutig niedergeschlagen. Wie hoch die Zahl der Toten ist, lässt sich nicht seriös beantworten – auch, weil die Islamische Republik für 88 Tage das Internet blockierte und so der Bevölkerung Irans die Stimme verweigerte. Diejenigen, die als Demonstrant:innen ausgemacht wurden, werden von der Islamischen Republik Irans als „Kriminelle“, „Terroristen“ und „Mohareb“ (Personen, die Krieg gegen Gott führen) angeklagt und inhaftiert. Zum Teil werden Menschen willkürlich verurteilt, andere werden durch Folter und Drohungen zu öffentlichen Geständnissen gezwungen. Beinahe täglich werden Todesurteile gefällt und Gefangene hingerichtet.

Wir verurteilen die Verbrechen der Islamischen Republik und sagen entschieden: Nein zu den Hinrichtungen, Nein zur Todesstrafe, Nein zur Islamischen Republik, Nein zum Imperialismus und Monarchie!

Freiheit für alle politischen Gefangenen!“

Kommt zur Kundgebung: 26.06., 18 Uhr, Altona- Mercado!

Für die sozialistische Revolution!

Jin Jiyan Azadi!