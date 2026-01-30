[Berlin] 04.02 Repressionen Zerschlagen - Free Maja Demonstration

Majas Verurteilung steht bevor.

Holt Maja zurück!

Antifaschismus ist notwendig, nicht kriminell!

Voraussichtlich am 04. Februar 2026 soll das Gerichtsverfahren gegen Maja in Ungarn enden. Nach 17 Verhadlungstagen und 587 Tagen in Isolationshaft soll hier ein juristisches Urteil gesprochen werden.

Dabei ist der Inhalt doch längst klar: der ungarische Staat hat Antifaschismus als terroristisch deklariert. Ungarn verbietet und zensiert queere Lebensformen. Der ungarische Staat geht gegen Opposition

und kritische Öffentlichkeit mit Demonstrationsverboten vor.

All das wird im Urteil aber nicht zu lesen sein.

Maja wird eine lange Haftstrafe erhalten, dafür dass Maja gegenüber der ungarischen Justiz aufrecht geblieben ist. Dafür dass Maja jeden Deal ausgeschlagen hat und sich immer wieder erklärt hat. Dafür dass Maja in den Hungerstreik getreten ist, um die eigene Würde und das eigene Leben zu verteidigen. Und auch dafür, dass im Februar 2023 das neonazistische Heldengedenken einen etwas anderen Verlauf genommen hat.



Die Repression gegen Antifaschist:innen und Linke spitzt sich immer weiter zu. Majas Fall zeigt ein weiteres Mal, dass wir uns im Kampf gegen Nazis nicht auf den Staat verlassen können! Denn dieser wird uns immer für unseren Kampf gegen Faschisten kriminialisieren.

Gegen diese Repression müssen wir uns solidarisch zeigen und wehren!

Die Urteilsverkündung, voraussichtlich am 04.02.2026, werden wir nicht unkommentiert lassen, wir tragen unsere Wut auf die Straße.

Kommt am 04.02 um 18:30 zum Schlesischen Tor.

Free Maja - Free them all