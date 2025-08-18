[s] freiheit für maja, keine profite mit ungarn! – mercedes-benz-bank markiert

in solidarität mit maja haben wir die außenfassade der mercedes-bank in stuttgart mit farbe markiert.

nach 40 tagen hungerstreik, der maja an den rand des todes gebracht hat, beharrt der ungarische staat noch immer auf folter-haftbedingungen. noch immer soll maja für jahrzehnte in den knast, für einen angeblichen angriff auf fans der waffen-ss.

mercedes plant jobs nach ungarn zu verlagern. den konzernbossen ist der autoritäre staatsumbau dort nicht egal: sie profitieren von den niedrigen löhnen, die so niedrig sind, weil der staat arbeiter:innen-rechte massiv einschränkt und streiks unmöglich macht. sie profitieren von entrechteten gewerkschaften und der repression gegen linke. sie profitieren von einem staat der bei maja zeigt was er von menschenleben hält.

zur verteidgung der interessen unserer klasse und im kampf für die kommunistische ordnung ist konsequenter antifaschismus absolut notwendig. hinter dem faschismus steht seit jeher das kapital. jedes mittel in der auseinandersetzung ist legitim. so auch die aufrechten aktionen die maja und den anderen angeklagten im budanpest-komplex vorgeworfen werden.

nehmt ihr uns eine:n, antworten wir alle

wir sehen das wie mao: solidarität ist der hammer mit dem wir den feind zerschlagen

video: https://archive.org/details/1_20250818_20250818_1537