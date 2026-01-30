TAG X FREE MAJA DEMO HANNOVER

TAG X FREE MAJA

550 Tage - Fast solange ist es her, dass Maja verhaftet und dann über Nacht illegal von den Deutschen Behörden nach Ungarn ausgeliefert wurde!

550 Tage - Fast solange sitzt Maja unter menschenunwürdigen Bedingungen in Ungarn in Haft mit dem Ungewissen in den nächsten 24 Jahren überhaupt wieder in Freiheit zu dürfen.

Doch ein Angriff auf wenige, ist ein Angriff auf uns Alle. Deshalb lasst uns vereint unsere Wut auf die hannoverschen Straßen tragen. Zu ihren Gesetzen sagen wir nicht Recht, sondern Unrecht. Zu ihren Dienern in Uniform sagen wir nicht Freund und Helfer, sondern Bullenschweine.

Kommt zahlreich und auf alle Wetterumstände vorbereitet mit Regenschirmen und - Jacken!

Free Maja, Free all Antifas!

Bis alle frei sind!

4.2.2026 19:30

Lutherkirche Hannover