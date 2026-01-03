Lautstarke und kämpferische Silvesterdemo vor dem Knast in Freiburg!

Die Polizist:innen mit Helmen am Gürtel und latent aggressivem Auftreten: denn kaum war der Demonstrationszug losgelaufen, wurde er von der Polizei schon gestoppt. Auf Frage von Radio Dreyeckland was der Anlass hierfür sei, teilte ein Polizist mit, es seien aus der Kundgebung heraus verbotenerweise Raketen gezündet und über die Gefängnismauer geschossen worden.

Der Stimmung tat der vorübergehende Stopp keinen Abbruch, die Menge skandierte lautstark „Hass, Hass, Hass, wie noch nie“. Der Demonstrationszug konnte erst nach rund 15 Minuten weiter gehen.

Radio Dreyeckland hat, wie in den vergangenen Jahren, die Kundgebung live übertragen und dokumentiert in dem knapp 70-minütigen Zusammenschnitt nicht nur die kämpferische Stimmung der Teilnehmenden, sondern ebenfalls die Redebeiträge der Demo-Orga, vom ea Dresden, des ehemaligen Gefangenen Thomas, Grüße von der Antiknastdemo aus Berlin, der Roten Hilfe Ortsgruppe Freiburg, der Unterstützer*innengruppe gegen Abschiebehaft Baden-Württemberg, sowie von Anarchists4Palestine Freiburg. Zudem gab es noch einen Hinweis auf die Gruppe Court Watch, die in Freiburg und im Umland in Gerichten Prozesse besucht.

Ein knapp 70-minütiger Mitschnitt kann auf der Seite von Radio Dreyeckland hier nachgehört werden- fast wie live dabei, mit ganz viel guter Stimmung!