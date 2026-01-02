[AC] Silvestergrüße an alle Gefangenen

An Silvester 2025 wurde der JVA Aachen ein kleiner Besuch abgestattet, um Solidarität mit den dort inhaftierten Menschen sichtbar zu machen.

Gefängnisse sind kein Mittel für Gerechtigkeit. Sie dienen zur Kontrolle und Disziplinierung, nicht zur Lösung gesellschaftlicher Konflikte. Statt die Ursachen anzugehen und ein System zu schaffen, was uns alle auffängt und langfristig befreit, werden Menschen isoliert, gedemütigt und bis zum letzten Grad entmenschlicht.

Wir kämpfen für eine Gesellschaft ohne Knäste, ohne Strafen, ohne Isolierung. Wir kämpfen für eine Gesellschaft, die auf Freiheit, gegenseitiger Hilfe und kollektiver Verantwortung basiert. Das ist keine Utopie, sondern eine notwendige Realität, die wir gemeinsam erreichen können.

Solidarität mit allen Gefangenen! Freiheit für Alle!

Amore, Anarchia, Autonomia.