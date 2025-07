Freiheit und Gerechtigkeit für Maja! Spontandemonstration in Chemnitz!

Am gestrigen Abend, Dienstag 01.07, entschieden Menschen sich in Form einer Spontandemonstration auf die Situation der Antifaschist*in Maja hinzuweisen. Maja befindet sich zum Protest gegen die menschenverachtenden Haftbedingungen, genauer der Isolationshaft und der mangelnden Hygiene,denen Maja ausgesetzt ist im Hungerstreik. Am Dienstag, dem 01. Juni 2025 wurde Maja auf Grund der Folgen in ein Krankenhaus eingewiesen. Diese dringliche Lage war der Auslöser für die Teilnehmenden ihre Stimmen zu erheben und Gerechtigkeit für Maja sowie ihre Rückführung zu fordern.

Vor einem Jahr wurde Maja rechtswidrig nach Ungarn ausgeliefert. Das Kammergericht Berlin bestätigte zwar die Auslieferung, nach einem Einspruch der Verteidigung untersagte der Bundesverfassungsgerichthof die Auslieferung jedoch. Die Behörden hatten zu diesem Zeitpunkt schon Fakten geschaffen und die Auslieferung mit Helikopter und der Unterstützung Österreichs durchgeführt. Ein weiterer Rechtsbruch des LKA Sachsen.

"Die Auslieferung war Rechtswidrig, das sagt das Verfassungsgericht. Es gab auch den Auftrag aus Maja zurück nach Deutschland zu bringen. Dies wurde verweigert, bis heute ist Maja in Ungarn in Folterhaft. Mit dem Hungerstreik fordert Maja die eigene Menschenwürde ein, die jedem Menschen zusteht. Auch queeren, antifaschistisch Aktiven" lässt sich Klara Stein, Teilnehmende der Spontandemonstration, zitieren, weiter sagt sie:"Es wird Zeit das die Behörden handeln. Bringt Maja zurück, sorgt für einen gerechten Prozess und Menschenwürde!"

Das aktuell laufende Gerichtsverfahren gegen Maja behandelt mutmaßliche körperliche Angriffe auf Teilnehmende des sogenannten "Tag der Ehre" an denen Maja beteiligt gewesen sein soll. Dieser ist ein jährlich in Budapest veranstaltetes NeoNazi Event, zum Gedenken der Wehrmacht. Dazu gehört auch ein Marsch von Budapest ins Umland, einige der Teilnehmenden tragen dabei Waffen und historische Uniformen.

Klara Stein sagt dazu: "Der "Tag der Ehre" in Budapest ist ein NeoNazistisches Vernetzungsevent mit europäischer Tragweite. Die Angegriffenen waren Täter*innen einer Menschenverachtenden Ideologie. Wir respektierenalle Handlungen gegen Faschismus und extreme Rechte. Freiheit für alle, die gegen diese Menschenverachtung kämpfen ist unser Ziel! Free Maja- Free all Antifas"

"Auch heute, am Mittwoch den 02. Juli 2025, wird es in Chemnitz eine Kundgebung und Demonstration für Maja geben. Start ist 18:00 Uhram Konkordia Park. Kommt zur Kundgebung, zeigt euch solidarisch mit Maja und allen gefangenen oder untergetauchten Antifaschist*innen!" ruft Klara Stein auf.