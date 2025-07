Solidarität mit Maja, Antifaschist*in im Hungerstreik im Gefängnis in Ungarn

"Die Solidarität gibt mir die Kraft, mit euch weiter zu kämpfen, nicht nur für bessere Haftbedingungen in Ungarn und anderswo, sondern auch für die Freiheit aller politischen Gefangenen. Lasst uns heute nicht an Ruhe denken, damit wir morgen queere, solidarische und respektvolle Feste feiern können„ (Brief von Maja, 20.6.2025)

Maja ist eine der Antifas, die am stärksten von Repression betroffen sind, nachdem sie 2023 gegen den jährlichen Naziaufmarsch am “Tag der Ehre" in Budapest protestiert hatte. In ganz Europa setzt das neofaschistische Regime von Orban, Mittel der Terrorismusbekämpfung ein, um Aktivisten zu verfolgen. Während Italien und Frankreich Auslieferungen an Ungarn verhinderten, stimmten die deutschen Behörden der Auslieferung von Maja zu, wohl wissend, dass die politische Justiz in Budapest eine besonders repressive Behandlung von Antifas und Queers praktiziert.

Abkommen über die polizeiliche Zusammenarbeit innerhalb der EU, wie der Europäische Haftbefehl, werden immer mehr zu einem Machtinstrument für rechte Parteien, während sich die politische Landkarte Monat für Monat auf Kosten der Emanzipation einfärbt. Angesichts des Hungerstreiks und der weitgehenden Akzeptanz der Situation durch Politik und Medien müssen wir den antifaschistischen Druck weiter erhöhen. Unterstützt die verfolgten Antifas, bekämpft die faschistische Umtriebe und zeigt Solidarität mit jenen, die im Rahmen des „Budapest Komplex“ betroffen sind!

Freiheit für Maja und Solidarität mit allen Antifas!

Alle aktuellen Informationen findet ihr auf der Website: https://www.basc.news/