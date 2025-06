Nazidemo und anschließendes "geheimes" Grillen

Im Anschluss hat es sich der Faschohaufen rund um Dino Carpione nicht nehmen lassen, nach dem Hetzen gegen den CSD in Pforzheim den Abend noch mit den „DST South“ Mitgliedern und Leuten von „Crew 1161“ bei einem gemeinsamen Grillen an den Dietzelswiesen, in der Nähe von Pforzheim, ausklingen zu lassen.

Trotz, dass die Nazis, zügig nach der Kundgebung in ihre Autos stiegen, die mehrheitlich im „Parkhaus Stadtheater“ parkten, gesammelt als Kolonne versuchten die Stadt unbeschadet und unbemerkt zu verlassen, konnten sie verfolgt, aufgespürt und bei ihrer Veranstaltung umfangreichbeobachtet werden. Dorthaben sich die Nazis nicht nur zwischen spielenden Kindern das ein oder andere Bier genehmigt, sondern zu späterer Stunde auch kollektiv in die Nagold uriniert.

Anbei findet ihr die Fotos von den Nazis, welche dort zugegen waren, sowie eine Gesamtübersicht von allen Nazis, die am 14.06. in Pforzheim auf der Straße waren. Falls jemand irgendwen erkennt gerne frei fühlen Informationen in den Kommentaren zu hinterlassen. Lasst es uns den Nazis so unbequem wie möglich machen und sie dort angehen, wo sie sich wohl fühlens. Ob in Pforzheim auf der Straße oder im Wald bei den Dietzelswiesen, wir wissen wo ihr seid, wohin ihr geht und was ihr macht.

Kampf dem Faschismus!