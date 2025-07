Ergänzung zum CSD Pforzheim 2025

2-Marika Hartmann, bei Nazidemo in Bretzenheim am 11.5.2024, Trommlerin

7-Marcus Lehmann, 14.5.1986 in Wurzen geboren, ehemals Mitglied der Terror Crew Muldental, mx.freigeist auf Facebook, spielte Fußball beim SV 84 Roitzsch, Sänger der Naziband Aryan Hope, war am Naziangriff beim Spiel des Roten Stern Leipzig in Brandis am 25.10.2009 beteiligt; ehemals wichtiges Mitglied der Division Franken bis ihm vorgeworfen wurde junge Mädchen zu belästigen; daraufhin spaltete sich die Division Franken in die München Revolte, Revolte Franken und Sturmtrupp 21.

8-Daniel Kokott, rechtsextremer Aktivist aus dem ostwestfälisch-lippischen Leopoldshöhe, Ortsteil Asemissen; Mitglied u.a Freischar Westfalen und Bielefeld steht auf; hat laut linken Recherchegruppen die DST-Demo am 17. Mai 2025 in Herford angemeldet, sagt aber selbst das stimmt nicht.

25 - Lilien Kirchgessner, JS Bayern/Revolte Franken, arbeitet bei @seufert.ranch (Instagram) wohnt in Hambach (bei Diez)

26-Dino Ciarlo, DST, ehemals Berserker Pforzheim

30-Frank Terler, Freund von 100

33-Maria Model, war beim Bund in Dresden

37-Marina Djonovic, Landesvorsitzende der Heimat Baden-Württemberg

95-Phil Probst, Sänger bei der Band GraySkull aus Gera

98-Etienne Klupp, Gersche Jugend

100-Jessy Schnetzer, Freundin von Frank Terler