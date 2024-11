Free Nanuk Sponti

vor einer woche am 21. oktober 2024 wurde unser genosse und antifaschistischer mitstreiter nanuk in berlin festgenommen.

heute am 29. oktober sind wir – ca. 60 autonome antifaschist:innen hannovers – unangemeldet draußen auf den straßen, um unserer wut darüber laut und bunt ausdruck zu verleihen.

wieder wurde ein mensch, der sich mit vollem einsatz in dringlichster zeit gegen faschist:innen stellte, aus unseren reihen gerissen.

in einer zeit des voranschreitenden rechtsrucks, in einer zeit in der die faschos wieder in die parlamente ziehen, in einer Zeit wo queere und rassifizierte menschen immer mehr angst vor übergriffen haben müssen, bleibt militanter antifaschismus – so unrosig es ist – legitimes und notwendiges mittel.

dass der staat in einem anflug von panik die kontrolle zu verlieren, diesen antifaschismus verfolgt, ist eine bittere schande.

mehr als je zuvor gilt: "wer gegen nazis kämpft, kann sich auf den staat nicht verlassen"

lasst uns weiterhin laut und bunt gegen den aufkeimenden faschismus und für eine solidarische perspektive kämpfen!

solidarität mit allen verfolgten, untergetauchten, verknasteten!

free nanuk, free maja, free hanna, free all antifas!