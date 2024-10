Solidarität mit Nanuk, mit allen inhaftierten und untergetauchten Antifas

Am 21.10 wurde Nanuk in Berlin festgenommen. Ihm wird der Vorwurf gemacht, im Rahmen des Antifa-Ost Verfahrens an einer kriminellen Vereinigung beteiligt zu sein und an Silvester 2018/2019 mit anderen Personen an Angriffen auf die BGH-Außenstelle und eine Burschenschaft in Leipzig beteiligt gewesen zu sein. Dieser Fall reiht sich mal wieder in den besorgniserregenden Trend der zunehmenden Kriminalisierung von Antifaschismus aufgrund von Indizienprozessen durch den Vorwurf der “kriminellen Vereinigung”, ein. Dagegen und in Solidarität mit Nanuk und weiteren von Repressionen betroffenen Antifas wurde dieses Mobfoto auf die Beine gestellt.

Wir sind nicht allein - Wir sind viele und wir lassen uns nicht einschüchtern. Gerade in Zeiten des sich immer deutlicher zuspitzenden Rechtsrucks und immer hemmungsloserem Antisemitismus bleiben wir widerständig - für Nanuk, Hannah, Maja und all die anderen.

Nie wieder schwedische Gardinen - macht die Knäste zu Ruinen.