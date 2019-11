[S] „Kein Gedenken dem Krieg, Gegen die Feier der Bundeswehr, Stoppt den Krieg in Rojava“

Auch die aktuelle politische Lage in der Welt und die Beteiligung Deutschlands an kriegerischen Auseinandersetzungen, verbessert das scheinbar positive Image der Bundeswehr in der Öffentlichkeit nicht. Die Bundeswehr ist lange keine „Verteidigungsarmee“: In Afghanistan, Mali oder dem Südsudan muss Deutschland nicht verteidigt werden. Es geht bei den Bundeswehreinsätzen in diesen Ländern um deutsche wirtschafts- und geopolitische Interessen, für die die Bundeswehr kämpft.

Auch am Krieg gegen die selbstverwaltete Region Rojava in Nordsyrien ist die BRD beteiligt. Es werden nicht nur nach wie vor massenhaft Waffen an die Türkei geliefert, die Bundeswehr trainiert die türkische Armee, die in Syrien einen brutalen Angriffskrieg führt, auch noch.

Diese Normalisierung der Bundeswehr im öffentlichen Raum, die Geschichtsverdrehung deutscher Soldaten zu „Opfern“ und die Unterstützung der Türkei in ihrem Angriffskrieg werden wir nicht akzeptieren!

Lasst uns weiterhin Sand im Getriebe der Kriegsmaschinerie sein– Hoch die internationale Solidarität!

Den Aufruf zu den Protesten findet ihr hier