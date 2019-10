B: Adbustings rufen zur Demo gegen den türkischen Angriffskrieg auf

Am Abend des 9. Oktober tauchen in Berlin-Neukölln Adbustings auf, die zur Teilnahme an der TagX+1-Demonstration am Donnerstag um 18h am Oranienplatz aufrufen und sich mit dem emanzipatorischen Projekt Rojava solidarisieren.

Seit einigen Stunden verwüsten Bomben des faschistischen, türkischen Regimes den Nordosten Syriens. Unter dem perfiden Namen “Operation Friedensquelle” ist der Angriffskrieg auf das basisdemokratische Projekt in vollem Gange. Doch diese Operation sorgt für alles andere als Frieden, sondern für das Wiedererstarken von IS-Strukturen und unzählige zivile Tote. Gemordet wird hier zu großen Teilen mit in Deutschland produziertem Kriegsgerät. Darüber hinaus kann sich der NATO-Partner Türkei der Kriegsfinanzierung aus Deutschland sicher sein: Gelder in Milliardenhöhe fließen an den türkischen Staat, um eine menschenverachtende Flucht- und Grenzpolitik durchzusetzen. Die BRD ist aktiv am Morden von Zivilist*innen beteiligt.

Zeigen wir den Menschen in Rojava, dass sie nicht alleine sind. Wir haben nicht vergessen, dass wir den Millionen Revolutionär*innen aus Rojava den territorialen Sieg über den IS zu verdanken haben. Das Projekt Rojava bedeutet Hoffnung. Rojava ist nicht allein.

Kommt zur TagX+1Demo Donnerstag um 18h / Oranienplatz

Auf die Straße weltweit – blockieren – besetzen – sabotieren!