[LE] TAG X Demo Leipzig - Verteidigt die Revolution in Rojava!

Eine solche Invasion hätte unweigerlich eine humanitäre Krise großen Ausmaßes zur Folge. Mord, Folter, Unterdrückung von Presse, Kritiker*innen und kurdischer Kultur sowie ein Aufbau dschihadistischer Kräfte sind schon jetzt an der Tagungsordnung in den von der Türkei besetzen Gebieten. Die hart erkämpften Erfolge des demokratischen Konförderalismus, der Selbstverwaltung und Geschlechterbefreiung in der Region dürfen nicht verloren gehen.

Als NATO-Mitglied hat die Türkei bei ihren Angriffskriegen kaum Sanktionen zu befürchten. Erdoğan hat erfolgreich den NATO-Beitritt von Finnland und Schweden genutzt um die türkische Invasion weiter vorzubereiten und die kurdische & internationalistische Bewegung weiter zu kriminalisieren.

Die Revolution in Rojava zeigt seit fast 10 Jahren ein alternatives System entgegen Staat, Kapitalismus, Patriarchat, Kolonialismus und Fremdbestimmung. Der türkische Faschismus hat als Ziel all diese Erfolge zunichte zu machen. Es liegt an uns, dem international etwas entgegen zu halten.

Wir rufen alle Genoss*innen, Demokrat*innen, Antifaschist*innen, Feminist*innen, die ökologische Bewegung und Antikriegsaktivist*innen dazu auf, sich auf Tag X vorzubereiten; den Tag einer Invasion der Türkei in Rojava und gegen die Autonome Verwaltung von Nord- und Ostsyrien. Im Falle eines Angriffs werden wir dem Signal der internationalen Solidaritätsbewegung folgen und handeln. Um eine angemessene Antwort auf einen Angriff zu geben, müssen wir uns jetzt vorbereiten und bereit sein, weltweit die Unterstützer des türkischen Faschismus gemeinsam zur Rechenschaft zu ziehen und die Errungenschaften der Revolution zu verteidigen!

Auf die Straße bei einer Invasion der türkischen Armee in Rojava – auch in Leipzig!

Biji berxwedana Rojava!

Aktuelle Infos auf Telegram: t.me/riseup4rojavaleipzig

Defend the revolution in Rojava! - As soon as the big offensive starts!

Day X: 19:45 / Demonstration / Augustusplatz

After attacking Afrin (2018) and Serekaniye (2019), Turkish dictator Recep Tayyip Erdoğan announced a new military offensive against the Self-Administered Territories of Northern and Eastern Syria (Rojava) a few weeks ago. Its aim is to establish a 30-kilometer-deep "security zone" south of the Turkish state border. For weeks now, various towns in the region have repeatedly come under Turkish artillery fire, and its expansion into an invasion of Syria by the Turkish military must be feared at all times.

Such an invasion would inevitably result in a humanitarian crisis of great proportions. Murder, torture, suppression of press, critics and Kurdish culture as well as a build-up of jihadist forces are already the order of the day in the areas occupied by Turkey. The hard-won successes of democratic confederalism, self-government and gender liberation in the region must not be lost.

As a NATO member, Turkey has little to fear in terms of sanctions for its wars of aggression. Erdoğan has successfully used the NATO accession of Finland and Sweden to further prepare the Turkish invasion and further criminalize the Kurdish & internationalist movement.

The revolution in Rojava has been showing an alternative system against the state, capitalism, patriarchy, colonialism and domination for almost 10 years. Turkish fascism has as its goal to destroy all these achievements. It is up to us to oppose this internationally.

We call on all comrades, democrats, anti-fascists, feminists, the ecological movement and anti-war activists to prepare for Day X; the day of an invasion of Turkey in Rojava and against the Autonomous Administration of Northern and Eastern Syria. In case of an attack, we will follow the signal of the international solidarity movement and act. In order to give a proper response to an attack, we must prepare now and be ready to collectively hold the supporters of Turkish fascism accountable worldwide and defend the gains of the revolution!

On the street in case of an invasion of the Turkish army in Rojava - also in Leipzig!

Latest info on Telegram: t.me/riseup4rojavaleipzig

Bijî Berxwedana Rojava