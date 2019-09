[G7] Bericht

Donnerstag & Anfang

Vieleviele tausend hauptsächlich französisch- und spanischsprachige Menschen fanden sich am Donnerstag 22. August auf dem ehemaligen Nestle-Gelände an der baskischen Küste unweit der Grenzstadt Hendaye (wenige Kilometer von Biarritz und Bayonne entfernt) ein. Es hätten noch viel mehr sein können, denn die militärpolizeilichen Kontrollen an Autobahnen, in Zügen und auf Landstrassen waren zu diesem Zeitpunkt schon voll im Einsatzz (siehe auch

https://de.indymedia.org/node/36694). Paranoid war nicht nur der Staat, der die Einreise angeblich gewalttätiger Demonstranten ins Baskenland verhindern wollte. Während die Stimmung in der Camp-Orga anfänglich fröhlich war (Gelbwesten und verschiedene linke Gruppierungen hatten sich am Aufbau des Camps beteiligt), brachten viele Angereiste eine für französische Verhältnisse untypische angstvolle Stimmung mit. Um diese (zunächst erfolgreich) zu durchbrechen gab es am Donnerstag eine schwungvolle und kreative Auftaktdemonstration zum Strand von Hendaye. In dieser Kleinstadt wurden in einer ehemaligen Schule und in einem Kino Workshops, Vorträge und Diskussionsveranstaltungen zu verschiedenen globalisierungskritischen Zusammenhängen organisiert.

Camp

Unfreiwillig steckte die geographische Location des Camps schon den Aktionsrahmen. Zelt- und Parkplätze lagen über mehrere Hügel verteilt direkt am Meer. Auf der einen Seite die gesperrte spanische Grenze, auf der anderen Seite Richtung Biarritz und Bayonne, das von der Gendarmerie kontrollierte Straßennetz aus nur wenigen parallel zum Meer verlaufenden Landstraßen und der Autobahn. Von zwei Seiten also komplett abgeriegeltes Territorium durch Meer und Grenze. Die Bullen konnten sich so wahrscheinlich leichter auf die fast perfekte Kontrolle der Straßen und Wege fokussieren. An der Camporga waren Gruppierungen beteiligt, denen es ein Anliegen war zu zeigen dass das Baskenland entgegen seinem Ruf und seiner Geschichte eben doch nicht nur militant und entschlossen protestieren konnte sondern auch friedlich und familiär. Ein „Aktionskonsens“ wurde von der Camp-Orga für die von ihnen vorbereiteten Aktionen aufgestellt mit dem die Mehrheit des Camps nicht einverstanden war: pazifistisch. Es gab im Camp einige chaotische Großversammlungen bei denen Streit ausbrach; keine gemeinsame Linie gefunden wurde und die Menschen trotzdem zum Protest aufbrachen. „Wir haben für euch die Bedingungen geschaffen, damit ihr überhaupt hier sein könnt“ hieß es von SprecherInnen der Camp-Orga auch um den sogenannten Konsens durchzudrücken. In spontaner und paralleler Selbstorganisation fanden Grossversammlungen auch um Mitternacht nach Konzerten statt. Noch während dem Camp wurden zwei Bullenspione innerhalb der Camp-Orgastruktren entlarvt(zu einer davon https://emrawi.org/?Frankreich-Uber-den-Undercover-Cop-die-beim-G7-Gegengipfel-entlarvt-wurde-267).

Freitag & Bullen-Angriff

Am Freitag legte ein Demozug zu Fuss vom Camp in Richtung der Autobahnkreisel los. Anfänglich viele hundert Menschen; als nach der erfolgreichen Blockade des ersten Kreisels der Demozug Richtung Autobahn loslegte und ein Motorrad-Rudel Cops auftauchte, waren es nur noch etwa 2 hundert Menschen (Motorrad-Cops „Volitgeurs“ sitzen zu zweit auf einem Motorrad, der Hintere hat ein Flashball-Gewehr – jene Waffe die in Frankreich schon für den Verlust zahlreicher Augen auf Demos gesorgt hat). Die Gendarmerie blockierte den Aufgang zur Autobahn, die Demo zeigte sich entschlossen. Die Menschen achteten darauf zusammenzubleiben denn wer sich ab diesem Zeitpunkt von der Demo entfernte konnte abgegriffen werden (insgesammt 8 Verhaftungen bei dieser Demo). Einige Scharmützel, Straßenbarrikaden aus Reifen, spontanen Demoroutenänderungen und viele Stunden später befand sich die Demo zurück auf dem Weg ins Camp. Auf einer Landstraße wurde ein Motorrad-Bulle umgeschubst.

Wenige Stunden später griff die Gendarmerie das Camp in der Dämmerung an. Schreie und Panik vor einem Genova 2.0. Am Eingang des Camps wurde eine Barrikade errichtet. Dahinter standen schon die Räumpanzer auf der einzigen asphaltierten Straße zum Camp. Die Info dass das Camp umstellt war drang durch. Viele Menschen reagierten schnell und begannen die Bullen vor dem Eingang des Camps zurückzudrängen und immer breitere Barrikaden zu bauen. Camp-Infrastruktur wurde dafür ausgeweidet. Tränengas flog ins Camp aber Stück für Stück konnten immer weitere Barrikaden errichtet werden die gehalten wurden und die Bullen Stück für Stück die Straße hinuntertrieben. Das Camp lag auf einem Hügel was die Bullen dazu zwang bergauf zu kämpfen und konnte erfolgreich verteidigt werden. Auf der Versammlung in der selben Nachtt wurde die Einschätzung geteilt dass sie diese Nacht nicht wiederkämen. Es wurde der morgige Tag diskutiert – eine Demo in Bayonne und eine Demo in Hendaye. Für die Stadt Bayonne wurde ein Demoverbot erlassen.

Samstag & gefährlich

Anreise nach Bayonne schwierig. An allen Autobahneinfahrten, allen Kreiseln auf Landstraßen, in allen Straßenzügen in den Außenbereichen der Stadt standen Reihe um Reihe die Wannen der Gendarmerie, der CRS. Kontrolle und Durchsuchung von allem was sich bewegt. Bei An- und Abreise mindestens 60 Verhaftungen. Touristen wurde empfohlen die Stadt an diesem Tag zu meiden. Fast alle Läden und Bars hatten zu. Es gab politischenn Druck: sollte es zu Ausschreitungen kommen wären Schäden an offenen Läden nicht von der Stadt bezahlt worden. Durch die Strassen streiften Greiftruppen, alle Rucksäcke wurden durchsucht. Einige Menschen sammelten sich vor einer Bar und wurden prompt gekesselt. Bayonne ist durch einen Fluss geteilt. Gegen Abend wurden alle Brücken auf beiden Seiten von der Gendarmerie komplett vergittert. Videodrohnen und Helikopter begannen über der Stadt zu kreisen und nach Menschengruppen zu suchen. Wer nun in Bayonne war konnte ohne Kontrolle nicht mehr raus oder gar nicht mehr raus. Keine Busse, keine Züge, alle Ausfahrten voller Bullen. Trotzdem formierte sich ein Demozug von mehreren hundert Menschen auf einer Seite der Stadt, nahm kurzzeitig einen Kreisel ein, lieferte sich ein kleines Gefecht mit den Bullen an einer Brücke. Die Medien bekamen ihre Bilder mit den Tränengaswolken über der Stadt. Bayonne war an diesem Tag eine Falle. Samstagnacht wurde eine GendarmerieEinheit in der Nähe des Protestcamps angegriffen.

Nach dem Highlight war für das Camp Schluss. Am Sonntag Morgen kreisten mehrere Helikkopter tief über dem Camp. Eine Demo für die Inhaftierten vor dem Knast von Hendaye lief noch vom Camp los. Die Damen des G7 trafen sich zum Ladyprogramm in Espelette einem kleinen Dorf östlich vom Camp. Wieder alle Straßen dicht, wieder totale Drohkulisse und Psychoterror. Ein G7 in einer bergigen ländlichen Gegend mit wenigen Straßen ist doch etwas ganz anderes als ein G20 in einer Metropole wo es zahlreiche Möglichkeiten gibt von A nach B zu gelangen – und das ohne stundenlanges Marschieren durch die Berge. Es können weniger Mennschen mitkommen. Für die Gipfelmächte ist es leichter eine ländliche Gegend, noch dazu in einer geographischen Sackgasse zwischen Grenze und Meer abzuriegeln als eine Millionenstadt. An Entschlosssenheit magelte es wenigstens nicht.