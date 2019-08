Neuigkeiten über Mumia Abu-Jamal

Unterstützer*innen wollten Mitte Juli eine von mehreren Tausend Menschen unterschriebene Petition an die Gefängnisbehörde des US Bundesstaates Pennsylvania übergeben, in dem Mumia gefangen gehalten wird. Die Behörde weigerte sich, die Unterschriften anzunehmen. Ein Termin für die notwendige Operation steht nach wie vor aus. Mumias Situation ist ernst. Er kann inzwischen z.B. nicht mehr lesen.Wir als Unterstützer*innen von Mumia gehen am Sa. den 14. September 2019 in Berlin vor die US Botschaft, um zusammen mit anderen die medizinische Behandlung und Freilassung von Mumia, Leonard Peltier und dem ebenfalls schwer erkrankten Gefangenen Jalil Muntaqim aus New York zu fordern. Bitte merkt euch diesen Termin vor. Wer Plakate und Flyer zur Mobilsierung haben möchte, schreibt uns bitte eine E-Mail.

Genau wie ein Operationstermin wird derzeit mit Spannung die Terminierung des neuen Revisionsverfahren für Mumia erwartet. Nach der Sommerpause könnte es mehr Klarheit geben. Wir denken, dass dieser über zwei Jahrzehnte erkämpfte neue Prozess so wichtig ist, dass wir die Berichterstattung darüber nicht allein den Konzernmedien und Nachrichtenagenturen in den USA überlassen sollten. Durch Spenden und ein Solidaritätskonzert in Berlin sind in den vergangenen Wochen bereits Reisekosten für eine Person als Gerichtsbeobachtung zusammen gekommen. Bitte spendet weiterhin, so dass wir hoffentlich noch eine zweite Person aus dem deutschsprachigen Raum entsenden können, sobald der Prozeß beginnt. Das Spendenkonto lautet:

Mumia Abu-Jamal e.V.

Sparkasse Heidelberg

IBAN: DE34 6725 0020 0009 0817 98

BIC: SOLADES1HDB

Kennwort: Mumia-Prozeßbeobachtung

Mumia hat in den vergangenen Wochen einen weiteren juristischen Erfolg erringen können. Seine 2017 erfolgreiche Klage auf medizinische Behandlung gegen Hepatitis-C war von Pennsylvanias Gefängnisbehörde juristisch widersprochen worden. Zwar mußten sie Mumia und inzwischen auch ca. 7000 weitere Gefangene im Bundesstaat behandeln, klagten aber trotzdem gegen die grundsätzliche Verpflichtung, sich um das gesundheitliche Wohlergehen ihrer Gefangenen kümmern zu müssen. Das 3. Bundesberufungsgericht, die zweit höchste mögliche juristische Instanz, bestätigte nun grundsätzlich, dass Mumia das Recht auf Behandlung habe. Ein Vertreter der Behörde kündigte eine Prüfung dieser Entscheidung an, liess aber offen, ob sie den Gang vor den US Supreme Court wählen. Sollte diese Entscheidung Bestand haben und rechtskräftig werden, könnte das große Bedeutung für alle Gefangenen in den USA haben, die an nicht behandelter Hepatitis-C leiden. Vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass das ca. 400.000 der insgesamt 2,14 Millionen Gefangenen betrifft.

Die US Regierung hat unter Präsident Trump im Juli die 2014 von Amtsvorgänger Obama temporär ausgesetzte Todesstrafe auf föderaler Ebene wieder eingesetzt. Über 60 Regierungsgefangene sind nun von der Hinrichtung bedroht. Hintergründe finden sich weiter unten in der Rubrik "4.*** Abschaffung der Todesstrafe - überall!"

Zum weiteren Inhalt:

1.*** Termine

2.*** Meldungen aus der Bewegung und Presse

3.*** Solidarität mit Gefangenen

4.*** Abschaffung der Todesstrafe - überall!

1.*** Termine

Mo 12.08.2019 - Berlin, US Botschaft 18:30 Uhr

Remember Heather Heyer - Gedenkkundgebung

weitere Informationen

US Botschaft, Pariser Platz 2/Brandenburger Tor, Berlin

U55-Brandenburger Tor, Bus 100

Do. 15.08.2019 - Berlin - Zilona Gora, 20:00 Uhr mit Kiezküche

Infos und Diskussion: Leonard Peltier, Jalil Muntaqim, Mumia Abu-Jamal … kämpfende Langzeitgefangene in den USA wollen endlich frei sein

weitere Informationen

Zilona Gora, Grünbergerstr. 73, 10245 Berlin-F‘hain - U5-Samariterstrasse

Di. 20.08.2019 - Nürnberg - P 31, VAPCA ab 18:30 Uhr mit veganer Küche:

Infoabend: Leonard Peltier und der indigene Widerstand - weitere Infos

P 31, An den Rampen 31, 90443 Nürnberg

Sa, 17.08. 2019 - Frankfurt Am Main - US Generalkonsulat 18:00 Uhr

Mahnwache: Freiheit für die politischen Langzeitgefangenen in den USA!

weitere Infos

US-Generalkonsulat, Gießener Str. 30, Frankfurt a.M. - U5-Giessenerstr.

Fr. 13. September 2019 - Berlin, Buchladen Schwarze Risse

Lesung mit Michael Koch: Freiheit für Leonard Peltier!

Buchladen Schwarze Risse, Gneisenaustr. 2a - 10961 Berlin-Kreuzberg, U6/7 Mehringdamm

Sa. 14. September 2019 - Berlin - US Botschaft 15:00 Uhr

Kundgebung: Medizinische Behandlung und Freiheit für Leonard Peltier, Jalil Mumtaqim und Mumia Abu-Jamal! Free Them ALL!

weitere Infos

US Botschaft, Pariser Platz 2/Brandenburger Tor, Berlin

U55-Brandenburger Tor, Bus 100

Anti-Knast-Tage vom 23. - 27.10.2019 in Berlin (mit einem zugesagten Beitrag von Mumia Abu-Jamal zum Thema Gefängnis-Abolitionismus)

2.*** Meldungen aus der Bewegung und Presse

(Black Agenda Report) Mumia Book Supplants Howard Zinn (July 29, 2019)

(Penn.Live) Protestors come to central Pa. to demand medical care for inmate convicted of killing police officer (Jul 24, 2019)

(jW - Schwerpunkt) Kampf um Augenlicht - Der politische Gefangene Mumia Abu-Jamal ist akut von Erblindung bedroht. Die nötige Operation wird hinausgezögert (9.07.2019)

(Sabine Kebir) Tauziehen um Mumia Abu-Jamal (Juni 2019)

3.*** Solidarität mit Gefangenen

(Black Agenda Report) Jalil Muntaqim‘s Family Awaits Him (July 2, 2019)

("Postamt für Gefangene") Free Jalil Muntaqim! - Politischer Gefangene in New York, USA

4.*** Abschaffung der Todesstrafe - überall!

(IHFL) Trump will Exekutionen noch dieses Jahr! (26.07.2019)

(CBC) U.S. to Resume Executions of Death-Row Inmates - Federal government hasn't executed a prisoner since 2003 (July 25, 2019)

(Texas, USA: Free Hank Skinner!) A disinterested witness corroborates the truth about Robert Donnell

FREE MUMIA - Free Them All!

FREE MUMIA Berlin

HdD Greifswalderstr. 4, Briefkasten 79

10405 Berlin